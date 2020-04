Metal-Cover-Künstler verhaftet wegen Mordverdacht: Vater ausgeweidet

Das wird Sie auch interessieren

Jean-Pascal Fournier, ein Künstler und Grafikdesigner, der für unzählige Metal-Bands Albumcover gestaltet hat, wurde am vergangenen Donnerstag im französischen Grenoble verhaftet. Er wird verdächtigt, seinen 80-jährigen Vater ermordet zu haben.

Berichten der französischen Zeitungen Le Dauphiné Libéré und Le Parisien zu Folge, hat die Polizei den Vater des Künstlers, Jean-Paul Fournier, vergangene Woche tot in seinem Haus aufgefunden. Die Leiche soll dabei eindeutige Zeichen einer Gewaltausübung aufgezeigt haben: So soll das Opfer unter anderem ausgeweidet, sein Schädel eingeschlagen und mit einem Pfeil durchbohrt gewesen sein.

Verhaftung nach Selbstmordversuch

Kurze Zeit nach dem Fund der Leiche wurde das verunglückte Auto des Sohnes Jean Pascal-aufgefunden. Dieses war anscheinend von einer Klippe an der Col De Vence gefahren worden. Insassen habe es allerdings keine gegeben. Einen Tag später wurde Jean-Pascal nach einem gescheiteren Selbstmordversuch verhaftet. Der Künstler, der mit der Absicht sich selbst das Leben zu nehmen, von einer Brücke in die Isère sprang, wurde von der Feuerwehr geborgen und anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe des Mordes wurden bisher noch nicht geklärt.

Jean-Pascal Fournier hat in seiner Karriere über 200 Albumcover entworfen, unter anderem für Bands wie Immortal (At the Heart of Winter), Edguy (The Savage Poetry), DragonForce (Valley of the Damned) und Avantasia (The Metal Opera).