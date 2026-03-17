„It’s Never Over, Jeff Buckley“: Vinyl gewinnen zum Kinostart 2026

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Am 9. April erscheint der Dokumentarfilm „It’s Never Over, Jeff Buckley“. Zum Kinostart verlost ROLLING STONE 2x die Vinyl „Grace“ zusammen mit jeweils einem T-Shirt.

Wer war Jeff Buckley?

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Jeff Buckley wurde unter anderem für seine Interpretation von Leonard Cohens „Hallelujah“ berühmt. Seine eigene Musik war geprägt von einer Mischung aus Folk, Rock, Blues und Jazz. Zu Lebzeiten veröffentlichte er jedoch nur ein Album: „Grace“. Der Sänger war für seine emotionalen und melancholischen Auftritte bekannt. Im Jahr 1997 kam er tragischerweise bei einem Badeunfall ums Leben.

Worum geht es in dem Film?

Der Film erscheint am 9. April 2026 in den deutschen Kinos und beleuchtet das Leben und die Karriere des Musikers Jeff Buckley. Er hatte nur ein Album veröffentlicht, bevor er mit 30 Jahren ertrank. Seine Musik prägte posthum die internationale Musikkultur.

Das Biopic zeigt nie veröffentlichtes Filmmaterial von Live-Auftritten und Sprachnachrichten Buckleys. Personen aus seinem Umfeld kommen in Interviews zu Wort: seine Mutter Mary Guibert, die ehemaligen Partnerinnen Rebecca Moore und Joan Wasser, seine ehemaligen Bandkollegen, darunter Michael Tighe und Parker Kindred, sowie Ben Harper und Aimee Mann.

Auf die Leinwand gebracht wird seine Geschichte von der preisgekrönten US-amerikanischen Regisseurin Amy Berg. Der Film enthält zudem animierte Sequenzen von Josh Shaffner.

Was wird verlost?

ROLLING STONE verlost 2x Pakete zum Kinostart. Ein Paket beinhaltet das Album „Grace“ auf Vinyl sowie ein T-Shirt in Größe M.

So kann man gewinnen

Zur Teilnahme bitte eine E-Mail an gewinnen@rollingstone.de schreiben und Name, Adresse sowie Telefonnummer angeben – mit dem Betreff „Jeff Buckley Grace Vinyl“. Die Verlosung endet am 3. April.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!