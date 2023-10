Jetzt bestellen beim „Musikexpress“: Exklusive 7-Inch von Jimi Hendrix

Mit der Dezember-Ausgabe kündigt MUSIKEXPRESS ein weiteres ganz besonderes Extra an. Der Handelsausgabe des MUSIKEXPRESS 12/23 liegt eine weltexklusive Vinyl-7-Inch-Single von Jimi Hendrix bei.

Auf der A-Seite befindet sich sein legendäres Cover des The Beatles-Meisterwerks „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, auf der B-Seite seine Interpretation von „Killing Floor“, des Chicago-Blues-Klassikers von Howlin’ Wolf. Beide Stücke wurden während Hendrix’ Konzert am 18. August 1967 in der Hollywood Bowl mitgeschnitten.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Die Vinyl-Beilage ist nur mit MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 12/2023 + exklusive Jimi Hendrix 7“-Vinyl-Single.