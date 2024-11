Billy Corgan fühlt sich als Gitarrist nicht genug wertgeschätzt

Billy Corgan fühlt sich, wenn es um Diskussionen um die besten Gitarrist:innen aller Zeiten geht, von der Öffentlichkeit übersehen. Der 57-Jährige ist vor allem als Sänger und Songwriter der Smashing Pumpkins bekannt, doch seine Fähigkeiten an der E-Gitarre würden seiner Meinung nach zu wenig gewürdigt werden.

Top-Listen von Musikmagazinen stören Corgan

In einem Interview mit „Guitar World“ regte sich Corgan darüber auf, dass Zuhörer:innen seine „Beiträge als Gitarrist“ während seiner gesamten Karriere wegen anderer konventionellerer, „auffälligerer“ Spieler:innen nicht gesehen hätten. „Die meisten Leute erkennen nicht einmal meinen Beitrag als Gitarrist an. Sie nehmen nicht einmal an, dass ich derjenige bin, der die meiste Gitarre spielt“, so der 57-Jährige.

Am meisten störten ihn aber Musikmagazine, die ihn bei Rankings der besten Gitarrist:innen selten bis gar nicht einbeziehen würden: „Es gibt diese dummen Listen, die über die größten Gitarristen herauskommen; normalerweise komme ich in diesen Listen gar nicht vor. Oder sie stellen mich hinter jemanden, um den ich Kreise spielen könnte. Ich will die Person vor mir oder die Leute vor mir nicht verunglimpfen, aber komm schon, weißt du? Ich bin Gitarrist genug, um zu wissen, wer ein großartiger Gitarrist ist.“

Vor allem die Top-Liste des ROLLING STONE der besten 250 Gitarrist:innen – wo Namen wie Jimi Hendrix, Freddie King oder auch Willie Nelson vorkommen, aber nicht der von Corgan – hätte ihn verärgert.

Allround-Talent soll Gitarrenkünste verschleiern

Er führte im Gespräch die mangelnde Anerkennung darauf zurück, dass er für fast jeden musikalischen Aspekt seiner Band verantwortlich sei … und deshalb bei keiner Disziplin ganz besonders hervortreten könne. „Wenn ich ehrlich bin – und vielleicht ist das nicht die beste Art und Weise, es zu sagen – aber wenn ich ehrlich bin, fällt es den Leuten schwer zu verstehen, dass ich bei den Smashing Pumpkins die Songs, Texte, Melodien und Arrangements schreibe und den Großteil der komplizierten Gitarre spiele“, mutmaßte er im Interview, „und dass ich in der Lage bin, obendrein ein Solo zu spielen. Ich glaube, das ist für die Leute schwer zu verarbeiten.“

