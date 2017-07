Jetzt Tickets für Highfield und Summer Breeze gewinnen: Es ist wieder Festival-Friday

Bei ihrem „Joshua Tree Tour“-Auftritt in Berlin gedachten U2 auch des verstorbenen David Bowie. Sehen Sie hier das Video zu „Bad“, in das Bono deutsche Zeilen von „Heroes“ streut.

Zum Heulen schön: U2 erinnern in Berlin an David Bowie – „Helden“

David Bowie: Boxset 3 – „A New Career In A New Town (1977-1982)“

Das vielleicht am sehnsüchtigsten erwartete Bowie-Boxset steht nun an: „A New Career In A New Town“ umfasst u.a. die Berlin-Trilogie, „Scary Monsters“ und die „Baal E.P.“