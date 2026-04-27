Christoph Waltz als Van Helsing: „Dracula: Die Auferstehung“ gewinnen

Die Figur des Dracula gehört zu den legendärsten der Popkultur. Aufgegriffen wurde sie vor allem in der Welt des Films. Werke wie „Bram Stokers Dracula“ aus dem Jahr 1992 oder „Nosferatu“, der ebenfalls von der Legende des Dracula inspiriert ist, genießen heutzutage Kultstatus. Seit dem 13. Februar 2026 ist mit „Dracula: Die Auferstehung“ eine weitere filmische Umsetzung, des Regisseurs Luc Besson, mit dem titelgebenden Vampir in der Hauptrolle für das heimische Kino erhältlich. Passend dazu verlost ROLLING STONE den Streifen zweimal als Blu-ray und zweimal als 4K-UHD.

Worum geht es im neuen Vampir-Abenteuer?

„Dracula: Die Auferstehung“ ist ein Genremix aus Horror und Fantasy. Der Protagonist Graf Vlad, verkörpert von Caleb Landry Jones, verliert auf grausame Weise seine geliebte Frau Elisabeth. Als Konsequenz schwört er Gott und der Kirche ab und bringt einen Priester um – eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Er wird zu einem Leben als Untoter verurteilt und wird so zu Dracula. Als Vampir wandert er durch die Jahrhunderte. Seine große Hoffnung, irgendwann mit seiner verstorbenen Frau wiedervereint zu sein, erfüllt sich nicht – bis er im Paris des 19. Jahrhunderts mit Mina eine Frau entdeckt, die seiner erschreckend ähnlich sieht. Er beginnt, sie zu verfolgen, und dem Publikum stellt sich die Frage, ob Dracula erneut die große Liebe finden kann.

Zweifacher Oscar-Preisträger mit von der Partie

Die Figur des Vampirjägers Van Helsing ist eine der bekanntesten des Dracula-Universums und auch in „Dracula: Die Auferstehung“ wieder vertreten. Diesmal wird der Charakter von Christoph Waltz verkörpert, der dem schauspielerischen Ensemble des Films Star-Power verleiht. Komplettiert wird es zudem von Zoe Sidel in der Rolle der Mina, von Matilda de Angelis als Maria sowie von Raphael Luce, der Clerk Simon verkörpert.

Mitmachen und gewinnen

Wer Lust hat, eine der Blu-ray- oder 4K-UHD-Discs zu gewinnen, schreibt einfach eine E-Mail mit Namen, Telefonnummer und Adresse an gewinne@rollingstone.de mit dem Betreff „Dracula“. Einsendeschluss: 10. Mai 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.