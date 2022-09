Jimi Hendrix: Neues Live-Album kommt im November

Jimi Hendrix‘ neues Live-Album „Los Angeles Forum – April 26, 1969“ wird am 18. November digital, als Doppel-LP und als 2CD-Set erscheinen. Als Vorbote erscheint am heutigen Donnerstag (8. September) die Live-Aufnahme von „I Don’t Live Today“.

Die Platte wird anlässlich Hendrix‚ 80. Geburtstagess herausgebracht, den er am 27. November gefeiert hätte. Das Konzert im Los Angeles Forum 1969 gehört zu seinen legendären Auftritten. Er performte unter anderem „Purple Haze“ und ein 17-minütiges Medley aus „Voodoo Child (Slight Return)“ und Creams „Sunshine Of Your Love“, mit dem er die Show beendet hat. Hendrix wurde von Mitch Mitchell am Schlagzeug und Noel Redding am Bass begleitet. Ihr Auftritt wird zum ersten Mal in voller Länge zu hören sein.

„JIMI“: Eine Autobiografie über Hendrix

„Los Angeles Forum – April 26, 1969“ wurde von Wally Heider und Bill Halverson aufgenommen und von Hendrix‘ langjährigem Produzenten und Tonmann Eddie Kramer neu abgemischt. Produziert wurde das Album von Hendrix‚ Schwester Janie, Eddie Kramer und John McDermott, der seinen musikalischen Nachlass verwaltet. Im November soll außerdem das Buch „JIMI“ erscheinen, das Hendrix‘ Biografie beleuchtet und Zitate von Paul McCartney, Dave Grohl und weiteren Musiker*innen enthält. Allerdings findet der Release vorerst nur in den Vereinigten Staaten statt. Wann das Buch auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Trackliste:

Intro Tax Free Foxey Lady Red House Spanish Castle Magic Star Spangled Banner Purple Haze I Don’t Live Today Voodoo Child (Slight Return) Sunshine of Your Love Voodoo Child (Slight Return)

Seht hier „I Don’t Live Today“ live im Los Angeles Forum 1969: