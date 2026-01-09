Joan Baez wird 85: „Handeln ist das beste Mittel gegen Verzweiflung“

Bereits 2019 verabschiedete Joan Baez sich auf ihrer „Fare Thee Well“-Tour von ihren Fans. Danach hat sie sich in ihr Haus südlich von San Fransciso zurückgezogen, malt und schreibt Gedichte, doch eine engagierte Aktivistin bleibt eine engagierte Aktivistin und so ist die in den vergangenen Monaten bei einigen Anti-Trump- und Pro-Demokratie-Veranstaltungen aufgetreten. Ihre Stimme ist nicht mehr so hell wie früher, doch ihre Botschaft ist unmissverständlich.

In einem großen ROLLING STONE-Interview im vergangenen Jahr gab sie ihre Erfahrungen aus ihrem mehr als sechs Jahrzehnte währenden Kampf für Menschenrechte und Demokratie weiter und fordert die junge Generation auf, den Kampf fortzuführen: „Es wird kleine Erfolge geben, haltet euch daran fest und macht weiter, dann werdet ihr sehen, was sich entwickelt. Ich bin wirklich dafür, einfach weiterzumachen und nicht zu erwarten, dass sich die Welt verändert. Zeit euch einfach, steht auf, seid präsent.“

Es könne heutzutage sogar ein Akt des Widerstandes sein, sich zu amüsieren, so Baez weiter. „Handeln ist das beste Mittel gegen Verzweiflung. Wir sollten uns eigentlich verkriechen. Ich war beim Abschlussball meiner Enkelin in Miami und habe am Ende mit Dragqueens getanzt. Ich dachte: Okay, so machen wir das. Man dreht durch. Trinkt viel. Ich war in einem Stripclub. Das war mein Statement für diese Woche. Mit einer großen, lasziven Dragqueen tanzen und das posten. Es ist gut, mit Dragqueens zu tanzen, denn sie wollen die Dragszene abschaffen. Ich bin mir sicher, dass Trump mich gerne abschaffen würde, aber ich hoffe, dass ich mir das verdient habe, wenn es so weit kommt.“