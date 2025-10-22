Nein, Neil Young tritt nicht in der Anti-Bad-Bunny-Halbzeitshow auf

Sam Altman: „Am Ende tun wir alle das, was uns ein KI-Assistent sagt“

Der erste KI-Hit ist nur eine Frage der Zeit

Für alle, die gespannt auf eine „Alternative“ zur Halbzeitshow des Super Bowl mit Bad Bunny warten, scheint die „All-American Halftime Show“ am selben Tag, dem 8. Februar, stattzufinden.

Aber entgegen dem, was Sie vielleicht in den sozialen Medien gesehen haben, werden zumindest Joan Baez und Neil Young nicht dabei sein.

KI-Fälschungen dringen weiterhin in die sozialen Medien ein, wobei Musiker der Boomer-Ära immer wieder in gefälschten Fotos dargestellt werden. Es überschwemmen gefälschte Bilder von klassischen Rockern in Krankenhäusern oder beim Singen an den Gräbern anderer Rocker das Internet – und täuschen dabei einige Fans und provozieren ebenso viele zum Lachen. (Nein, Steven Tyler hat Robert Plant nicht im Krankenhaus besucht, nachdem dieser „auf der Bühne zusammengebrochen“ war.)

Joan Baez und Neil Young als KI-Fake

Die Besetzung für die „All-American Half-Time Show“ von Turning Point USA – „eine Feier des Glaubens, der Familie und der Freiheit“ – wurde noch nicht bekannt gegeben. (Man kann jedoch auf der Website von TPUSA abstimmen, welche Musikkategorie man sehen und hören möchte, darunter bezeichnenderweise „Alles auf Englisch“).

Das hat die KI-Maschine jedoch nicht davon abgehalten, mindestens eine gefälschte TPUSA-Halbzeitwerbung zu produzieren, in der angekündigt wird, dass Baez und Young gemeinsam „eine herzliche und patriotische Alternative zum Halbzeit-Event des Super Bowl 60“ headlinen werden, die „das bleibende Vermächtnis von Charlie Kirk ehren“ soll.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, werden im Hintergrund ein Footballfeld und eine große amerikanische Flagge gezeigt. In übertriebener Sprache, die jedem bekannt ist, der solche Dinge verfolgt, fügt der Beitrag hinzu: „Mit Joans goldener Stimme und Neils anmutiger Harmonie wird die All-American Halftime Show die größte Bühne der Welt in einen Moment der Hoffnung und Heimkehr verwandeln.”

Die Vertreter von Young und Baez lehnten eine Stellungnahme ab, ebenso wie die Vertreter von Bob Dylan, Phil Collins, Bruce Springsteen und anderen, die sich eigentlich nie zu KI-Bildern zu äußern, die einen Teil ihrer Fangemeinde getäuscht haben.

Die Einbeziehung von Baez und Young, zwei besonders engagierten Trump-Kritikern, ist angesichts von Youngs neuem Anti-Trump-Protestsong „Big Crime” und Baez‘ Kritik am Präsidenten besonders amüsant. Nicht zu vergessen ist auch ihre Teilnahme an der diesjährigen „Fighting Oligarchy”-Tour von Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez in Los Angeles, wo sie auch von Maggie Rogers begleitet wurden.

Dort sang Baez das Volkslied „Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around“ mit aktualisierten Texten aus der Trump-Ära („Ain’t gonna let no white supremacists turn me around“) und Young animierte das Publikum zum Mitsingen von „Rockin‘ in the Free World“.

Mehr zum Thema Keith Richards hat keine Lust auf Künstliche Intelligenz in der Musik

Ein weiterer falscher Beitrag behauptet, dass „sechs Legenden“ der Country-Musik, darunter Willie Nelson, an derselben bizarren Halbzeitshow teilnehmen werden. „Noch mehr KI-Blödsinn über Willie“, so ein Sprecher von Nelson gegenüber ROLLING STONE. „Die wissen offensichtlich nichts über Willie, oder?“

Um einen Kommentator zur Young-Baez-Erfindung zu zitieren: „Das glaube ich nicht, aber netter Versuch, ihr Trottel.“