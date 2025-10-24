Joan Baez schreibt Gedicht über Donald Trumps Ego-Manie

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Joan Baez ihren ersten Gedichtband mit dem Titel „When You See My Mother, Ask Her to Dance“ (Wenn du meine Mutter siehst, bitte sie um einen Tanz), in dem sie ihre Gedanken über ihr Privat- und Familienleben und einige ihrer Musikerkollegen zum Ausdruck bringt.

Vor einigen Monaten jedoch begann sie, ganz andere Gedichte zu schreiben. „Ich sah zwei maskierte Männer, die einen Jungen packten, und schrieb etwas darüber, wie sie ihn zusammenschlugen und ihn durch die Ritzen in einen Kerker fallen ließen“, erzählt sie. „Es war schwierig. Aber so hat es angefangen; das war das erste Gedicht.“

Seitdem beschäftigt sich Baez, die schon lange eine führende Stimme in der Welt der Folkmusik und des Aktivismus ist, weiterhin mit aktueller Poesie. Die Werke wechseln zwischen sarkastischen Abwertungen und feierlichen Äußerungen und spielen mit Themen aus den Nachrichten, seien es Razzien der Einwanderungsbehörde ICE oder unser derzeitiger Minister für Innere Sicherheit.

Gedichte über Politik und Gesellschaft

„Little Green Worm“ (Kleiner grüner Wurm) ist eine pointierte Antwort auf Donald Trump. „Wenn ich hier bin und auf meinen eigenen Garten und die Bäume und all das schaue, ist es immer noch so schön wie eh und je“, sagt sie. „Und dann gibt es Zeiten großer Trauer und Zeiten der Frustration, wie bei jedem anderen auch. Und ich habe festgestellt, dass die Poesie hilft – einfach zu schreiben und es zu Papier oder auf den Computer zu bringen, um den Kopf über Wasser zu halten.“

Im Moment ist Baez sich noch nicht sicher, ob sie ihre wachsende Sammlung aktueller Gedichte in einem Buch zusammenfassen wird, und sie kann sich auch nicht vorstellen, dass sie zu Liedern werden, vor allem angesichts ihrer unregelmäßigen Strukturen. „Ich habe mit anderen Songwritern gesprochen, weil ich dachte: ‚Warum funktioniert das nicht?‘“, sagt sie über einen frühen Versuch. „Und sie sagten, dass es ihrer Erfahrung nach nicht funktioniert, Gedichte zu vertonen.“

Als weitere Abwechslung tritt Baez derzeit zwei Tage pro Woche im Rahmen des Soiled Dove auf, einem altmodischen Zirkus in Alameda, Kalifornien, wo sie tanzt und zwei Lieder in ihrer Rolle singt. „Es ist wild und verrückt und anstrengend“, sagt sie. „Aber ich wollte schon immer auf der Bühne tanzen, und es hat nie so richtig geklappt. Jetzt mache ich das alles, tanze und singe und so weiter, mit einer blonden Perücke. Das ist ein Ort, an dem ich wirklich, ehrlich, Gott, all diesen Shitstorm vergessen kann.“

In einem weiteren Gespräch mit ROLLING STONE im vergangenen Frühjahr erklärte Baez: „Sich zu amüsieren ist zu einem Akt des Widerstands geworden.“ Als sie einige Monate später auf diese Aussage zurückblickt, reflektiert sie: „Das stimmt immer noch, aber ich glaube, es geht mittlerweile weit darüber hinaus. Das reicht nicht mehr aus. Man muss anfangen, für positive Unruhe zu sorgen. Die Leute fragen: „Was kann ich tun?“ Man antwortet: „Engagieren Sie sich ehrenamtlich für [irgendetwas]“, und sie sagen: „Oh.“ Ich sage nur, dass wir vielleicht noch nicht das Blatt wenden können, aber wir können auf jeden Fall einige Fische retten.“

LITTLE GREEN WORM: A NOTE TO THE PRESIDENT

By Joan Baez