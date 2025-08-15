John Lennon und Yoko Ono: Monumentales „Power to the People“-Boxset

John Lennon und Yoko Onos wohl politischste musikalische Ära – die Zeit nach ihrem Umzug nach New York City im Jahr 1971 – steht im Mittelpunkt eines monumentalen neuen Boxsets. Mit über 90 bislang unveröffentlichten Aufnahmen.

Sean Ono Lennon über die Arbeit am Archiv

„Power to the People (Super Deluxe Edition)“, das am 10. Oktober über Capitol/UMe erscheint – einen Tag nach Lennons 85. Geburtstag – versammelt Aufnahmen aus den Jahren 1969 bis 1972. Die Spanne reicht von der 1969er „Bed-in“-Hymne „Give Peace a Chance“ bis zu den One to One-Konzerten im Madison Square Garden. Lennons einzige vollständige Shows nach dem Ausstieg bei den Beatles und zugleich seine letzten Auftritte überhaupt.

Das „Super Deluxe“-Set enthält zwölf Discs – neun Audio-CDs und drei Blu-rays – und wurde von Sean Ono Lennon, dem Sohn des Paares, kompiliert und produziert. „Ich war völlig überwältigt, als ich dieses Projekt zusammenstellte, die Konzerte neu abmischte. Und all das unveröffentlichte Material aus dem Archiv meiner Eltern zum ersten Mal hörte“, sagte Sean in einer Erklärung.

„Die Leute realisieren vielleicht nicht, wie besonders es für mich ist, meinen Vater sprechen zu hören oder zu sehen. Ich bin mit einem festen Set an Bildern und Audioausschnitten aufgewachsen, die jeder kennt. Deshalb ist es für mich sehr tiefgehend, auf Dinge zu stoßen, die ich noch nie gesehen oder gehört habe. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich mehr Zeit mit meinem Vater. Als ich elf war, brachte meine Mutter das Live in New York City-Album und den Film heraus. Für mich hatte dieses Konzert Legendenstatus. Es war schließlich das letzte meines Vaters.“

Unveröffentlichte Live-Version von „Come Together“

Vorab haben Capitol/UMe eine bislang unveröffentlichte Live-Version von „Come Together“ der Beatles geteilt, aufgenommen während der Abendshow von „One to One“. Das Set enthält beide „One to One“-Shows (Nachmittag und Abend) sowie weitere Live-Aufnahmen von Lennon, Ono und der Plastic Ono Band aus dieser Zeit. Darunter eine Jam-Session mit Frank Zappa & The Mothers of Invention im Juni 1971 im Fillmore East.

Auch bisher unbekannte Home-Recordings Lennons aus dem Spätherbst 1971 sind enthalten, ebenso unveröffentlichte Titel aus einem gemeinsamen Auftritt von Lennon und Phil Ochs im Dezember 1971.

Umfangreiches Bonusmaterial

Die Super Deluxe Edition enthält zudem ein 204-seitiges Buch, ein Poster im Zeitungsstil, Postkarten, Sticker und weiteres Replika-Material aus der Ära. „Power to the People“ folgt auf die kürzliche Archiv-Veröffentlichung zu Lennons „Mind Games“ und wird auch in kleineren Formaten (4LP, 2LP, CD) mit ausgewählten Highlights erscheinen. Alle Versionen sind bereits vorbestellbar.