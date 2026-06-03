BTS übernehmen Las Vegas!

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

BTS, Cardi B und Lainey Wilson werden beim iHeartRadio Music Festival 2026 auftreten, das diesen September in Las Vegas stattfindet.

Ein Livestream ist auf Disney+ und Hulu geplant

Das zweitägige Spektakel bietet ein vollgepacktes Lineup aus Pop, Rap, Country, Rock und EDM. Ebenfalls dabei: Benson Boone, Snoop Dogg und die Goo Goo Dolls sowie Kenny Chesney, Major Lazer, Weezer und Zara Larsson. Weitere Acts sollen noch angekündigt werden.

Das iHeartRadio Festival 2026 findet am 18. und 19. September in der T-Mobile Arena in Las Vegas statt. Die Show wird live auf den iHeartMedia-Radiosendern übertragen, ein Livestream ist auf Disney+ und Hulu geplant.

Tickets und Vorverkauf

Tickets für das iHeartRadio Festival sind ab dem 12. Juni um 14 Uhr ET/11 Uhr PT über AXS erhältlich. Für Capital-One-Karteninhaber läuft ein Vorverkauf vom 10. Juni um 10 Uhr PT bis zum 12. Juni um 10 Uhr PT – oder solange der Vorrat reicht.

Für BTS ist das Festival ein weiterer Höhepunkt ihrer großen Comeback-Tour. Nach einer mehrjährigen Pause – alle sieben Mitglieder absolvierten ihren Militärdienst und verfolgten Solokarrieren – veröffentlichten BTS ein neues Album, „Arirang“, und starteten eine ausgedehnte Welttournee. Die jüngsten ROLLING-STONE-Coverstars waren erst kürzlich in Las Vegas, um bei den American Music Awards aufzutreten – und den Titel Artist of the Year abzuräumen. Im August folgt dann eine neue Runde nordamerikanischer Tourtermine.

Was die anderen großen Namen betrifft: Cardi B war einen Großteil des Frühlings auf Tour, um ihr 2025er Album „Am I the Drama?“ zu promoten, während Lainey Wilson gerade ihre neue Single „Can’t Sit Still“ veröffentlicht hat und den Sommer über mit Konzertdaten verplant ist.

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