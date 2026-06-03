Ben Folds warnt: Das National Symphony Orchestra „könnte nicht überleben“ – Chaos im Kennedy Center

Ben Folds hat in einem offenen Brief auf Instagram auf die ernste Lage des National Symphony Orchestra inmitten von Donald Trumps Umstrukturierung des Kennedy Center aufmerksam gemacht.

„Unser National Symphony Orchestra steckt in echter Gefahr – es könnte nicht überleben. Derzeit gibt es weder einen Plan noch eine Lösung, die Organisation zu retten“, schrieb Folds. Doch er bestand darauf: „Die Öffentlichkeit kann das Blatt wenden, wenn sie überwältigend Stellung bezieht.“

Für Folds ist die Situation des NSO eine persönliche Angelegenheit. 2017 wurde er zum ersten Künstlerberater des Orchesters ernannt und leitete in den folgenden Jahren die Konzertreihe „Declassified“, in der das NSO gemeinsam mit verschiedenen Künstlern klassische und zeitgenössische Musik neu interpretierte. Anfang 2025 trat er von seinem Posten zurück, nachdem Trump die Kontrolle über das Kennedy Center übernommen hatte.

Keine Spielzeit, kein Zuhause

Wie Folds erläuterte, hat das NSO für die kommende Saison keinerlei Programm geplant – unter anderem, weil das Orchester „nicht einmal weiß, ob es noch ein Zuhause hat“, da Trump das Kennedy Center für Renovierungsarbeiten schließen will. Obwohl diese Pläne kürzlich von einem Richter gestoppt wurden – der Trump zudem aufforderte, seinen Namen vom Gebäude des Kennedy Center zu entfernen –, betonte Folds, dies sei „nicht der Moment für einen Triumphzug, denn es wird ein langer, unübersichtlicher Prozess sein, bis wieder ein gesunder Zustand erreicht ist.“ (Das Kennedy Center wird das Urteil voraussichtlich anfechten.)

Darüber hinaus wies Folds darauf hin, dass die „Überlebensmittel des NSO mit den rechtlichen und finanziellen Problemen des Kennedy Center verflochten sind – zum Beispiel der Stiftungsfonds des NSO, der an einen Bankkredit gebunden ist.“ Er ergänzte, das NSO sei durch den finanziellen Aufruhr infolge der präsidialen Übernahme „regelrecht erstickt“ worden. (Sowohl Spendeneinnahmen als auch Ticketverkäufe sind seit Trumps Übernahme im vergangenen Jahr eingebrochen.)

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Um das NSO zu stärken, forderte Folds mehr Berichterstattung über die Lage des Orchesters – neben den aufsehenerregenden Kennedy-Center-Geschichten wie der Umbenennung nach Trump. Und er appellierte an Spender, nicht zu vergessen, dass das NSO „viel Unterstützung brauchen wird, um wieder auf die Beine zu kommen.“

Appell an Kongress und Öffentlichkeit

Darüber hinaus rief er die Bevölkerung dazu auf, ihre Unterstützung für das NSO öffentlich oder in privaten Briefen zu bekunden. Und er unterstrich, wie wichtig es sei, Kongressabgeordnete zu kontaktieren und neue Schutzmaßnahmen für das Kennedy Center und andere bundesstaatliche Kulturinstitutionen zu fordern.

„Wir brauchen eine durchgesetzte Unabhängigkeit unserer Künste von der Politik, damit wieder Vertrauen entstehen kann – das Vertrauen, dass Künstler und Publikum aller Hintergründe in einem unpolitischen Umfeld Ideen und Kunst austauschen können“, schrieb Folds. „Darüber hinaus müssen der Kongress und der Vorstand des Kennedy Center Richtlinien erarbeiten, die künftige Direktoren des Kennedy Center verpflichten, echte Erfahrung in der Kunstadministration mitzubringen. Wir sehen jetzt, was passiert, wenn ein inkompetenter Direktor, der dieses Geschäft nicht kennt und damit beschäftigt ist, Menschen und Künstler anzugreifen, die ihm oder dem Präsidenten missfallen. Publikum und Künstler gehen woanders hin. Schöne Grüße an alle, die das Kennedy Center wie eine gewöhnliche kommerzielle Veranstaltungsstätte führen wollten.“

Gegen Ende seines Briefes reflektierte Folds über seine Entscheidung, als Künstlerberater des NSO zurückzutreten. Sie „schmerze ihn noch immer“, doch er habe nicht riskieren können, „als politisches Faustpfand benutzt zu werden und durch Assoziation implizit die Politik des Präsidenten zu unterstützen.“ Zugleich stellte er fest, dass die Mitglieder des NSO in einer „anderen Lage“ seien.

Rücktritt, der wehtut

Er fuhr fort: „Ihr Rücktritt hätte nichts eingebracht – außer schlichter Arbeitslosigkeit. Sie sind unpolitisch geblieben. Sie haben in dieser schrecklichen Situation bis zum Umfallen gespielt.“

Folds schloss mit den pointierten Worten: „Da die Politisierung des Kennedy Center es sehr schwer macht, Publikum und Künstler anzuziehen, sind unsere Möglichkeiten zur Unterstützung begrenzt. Aber ich sage: Lasst sie wissen, dass wir da sind und bereit. Lasst es die Welt wissen, auch inmitten der trüben Gewässer der juristischen Auseinandersetzungen. Stellen wir uns sonst vor: ein freies westliches Land ohne National Symphony Orchestra. Das ist real.“

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