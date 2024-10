John Lennons 84. Geburtstag: Neues Box-Set zu „Mind Games“

Anlässlich des 84. Geburtstages von John Lennon erscheint ein Box-Set mit „Meditation Mixes“ seines Songs „Mind Games“ von 1973. Das Projekt kündigte der Sohn des verstorbenen Musikers, Sean Ono Lennon, bereits im August dieses Jahres an. Zunächst gab es die Remixe nur exklusiv auf der Plattform „Lumeate“ zu hören. Jetzt folgt sowohl ein digitaler Release als auch eine limitierte physische Auflage.

Gleich zwei Gründe, zu feiern: Am heutigen Mittwoch (9. Oktober 2024) wäre der Beatles-Sänger 84 Jahre alt geworden. Am gleichen Tag im Jahr 1975 kam auch sein Sohn Sean Ono Lennon zur Welt. Daher gibt es die digitale Version von „Miind Games“ bereits ab heute digital als Download oder Stream. Die 3LP-Ausgabe ist vorbestellbar und kommt am Freitag (11. Oktober) in die Plattenläden. Der Preis: knapp 100 Euro.

Gehirnwellen-Surfing

John Lennon, der seine Kreativität oft aus der Meditation geschöpft hat, hätte an diesem Release sicherlich seine Freude gehabt. Auf dem Release finden sich insgesamt neun verschiedene Versionen des Originals. „Jede von ihnen wurde radikal verändert, verlangsamt und verlängert, von 5 bis 10 bis zu über 33 Minuten, so dass der musikalische Soundtrack den Hörer umspült und eine entspannende, eindringliche, tiefe Hör- und Meditationserfahrung bietet“, heißt es zu der Veröffentlichung.

Dabei setzte Produzent Sean Ono Lennon zusammen mit Toningenieur Sam Gannon auf ein nicht ganz neues Verfahren bei vier der Aufnahmen: Die binaurale Audiobearbeitung. Dadurch entsteht im Vergleich zu einem Stereo-Mix ein noch räumlicherer und natürlicherer Klang. Außerdem sollen diese Stücke sich mit ihren Frequenzen auf jeweils verschiedene Gehirnwellen konzentrieren: Beta, Delta, Gamma und Theta – „We’re playing those mind games together“.