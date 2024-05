Fast 44 Jahre nach John Lennons Tod kommt am 12. Juli ein exklusives Set in Form einer Sammelbox auf den Markt. Die „Super Deluxe Box“ von „Mind Games – The Ultimate Collection“ stellt sich aus mehreren CDs, Vinyls, Postern, Büchern und viel mehr zusammen. Doch auch einzeln und in kleineren Fanboxen kann man natürlich die Produkte der „Mind Games“-Kollektion ab Juli auf der Website Lennons erwerben.

Von Poster bis zum neuen Personalausweis – das alles ist in der „Super Deluxe Box“

Die Kollektion kommt in einem quadratischen Würfel, in dem Produkte wie CDs, Poster und weiterer Merch stecken. In der Box enthalten sind 4 x Gatefold-LPs mit jeweils 12 Tracks der neuen Mixes, jede Menge Bilder und Postkarten, 6 CDs, 2 Blu-Rays, eine maßgeschneiderte „Karmic Wheel“-Bildplatte mit Hologramm-Gravur, 2x LP Farbvinylscheiben, mehrere Bücher, drei personalisierte John & Yoko I-Ching-Münzen und eine Puzzlebox. Außerdem ist die „Citizen of Nutopia Box“ Teil der exklusiven Sammlung. Käufer:innen erhalten eine große weiße Nutopia-Flagge, eine Nutopia-Botschaftstafel, der Ausweis eines Bürgers von Nutopia, eine Briefmarke mit dem Großen Siegel von Nutopia sowie einige Abzeichen.

Nutopia ist ein fiktiver Staat, der von John Lennon und Yoko Ono im Jahr 1973 als eine Art Utopie konzipiert wurde. Es wurde als „Land ohne Grenzen“ beschrieben, das keine Politik und keinen Krieg haben sollte. Die Idee hinter Nutopia war, eine alternative Gesellschaftsordnung vorzuschlagen, die auf Frieden, Freiheit und Gleichheit basiert. Es war eine utopische Vision, die Lennon und Ono als Antwort auf die Probleme der damaligen Gesellschaft, wie Krieg, Unterdrückung und nationale Spaltungen, präsentierten.

So stellt sich die Deluxe-Box zusammen:

Die Box ist ab dem 12. Juli für 1.570 € auf der Website John Lennons erhältlich. Insgesamt gibt es nur 1.100 Exemplare. Wem dieses Fanerlebnis zu teuer ist, kann im Shop auch einzelne Produkte erwerben. So gibt es dort beispielsweise die geremixte „Mind Games“-LP, T-Shirts zur Platte und weiteren Merch zu kaufen. Sogar Meditationssteine und einen 3-D-Zauberwürfel können die Fans auf der Website ergattern – natürlich alles im Mind-Games-Design.

Produktion aus Familienunternehmen

Die Kollektion wurde von Yoko Ono autorisiert und von Lennons Sohn Sean Ono Lennon produziert, der die kreative Leitung übernahm. Über das bereits 1973 erschienene Album „Mind Games“ sagt Yoko Ono: „John hat versucht, die Botschaft zu vermitteln, dass wir alle Psychospielchen („Mind Games“) spielen. Aber wenn wir Gedankenspiele spielen können, warum sollten wir dann nicht eine positive Zukunft daraus machen – ein positives Gedankenspiel?”

Auch über 50 Jahre nach Veröffentlichung sei Ono noch ein großer Fan des Songs „Mind Games“. So sagt sie: „‚Mind Games‘ ist ein so unglaublich starker Song. Damals haben die Leute die Botschaft nicht ganz verstanden, weil es vor Ihrer Zeit war. Heute würden sie es verstehen. Ich glaube nicht, dass man damals wusste, dass sie überhaupt Gedankenspiele spielten.“