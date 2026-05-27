John McClain, Co-Testamentsvollstrecker des Michael-Jackson-Nachlasses, mit 71 gestorben

John McClain, Co-Testamentsvollstrecker des Michael-Jackson-Nachlasses, ist am Dienstag in Los Angeles gestorben. Er wurde 71 Jahre alt. Diana Baron, eine Sprecherin des Nachlasses, bestätigte McClains Tod. Die Ursache waren Komplikationen infolge eines Sturzes.

Nach einer glänzenden Karriere im Hintergrund der Musikbranche war McClain Anfang der Achtziger in den Kreis der Jackson-Familie geraten und hatte Janet den Weg zum Superstar geebnet. Michael Jackson hatte McClain in seinem Testament gemeinsam mit dem Anwalt John Branca als Testamentsvollstrecker eingesetzt. McClain war maßgeblich daran beteiligt, Jacksons posthumes Comeback zu gestalten – darunter die Veröffentlichung zweier Alben mit Archivmaterial, zwei Cirque-du-Soleil-Shows, der Broadway-Hit „MJ: The Musical“, diverse Filme und Dokumentationen sowie der kürzlich erschienene Kinoerfolg „Michael“. „Forbes“ berichtete, dass Jacksons Nachlass seit dem Tod des Sängers im Jahr 2009 mehr als drei Milliarden Dollar eingespielt hat.

„Ich bin zutiefst erschüttert über den Verlust meines Partners und Bruders John McClain“, erklärte Branca in einem Statement. „Als einer der großen Innovatoren in der Welt der Musik und des Musikmarketings war John ein Visionär, der über das Alltägliche hinausblickte und in die Zukunft sah.

„Als wir in Michaels Testament benannt wurden, wusste ich, dass er ein tiefes Verständnis für Michaels Musik mitbringen würde und dass seine Freundschaft und Hingabe zu Michael all die großartigen Projekte tragen würde, die wir der Welt präsentieren konnten“, fuhr er fort. „Er brachte Leidenschaft und Überzeugung in alles, was er tat, und war der großzügigste aller Freunde. Es fällt schwer, sich eine Welt ohne ihn vorzustellen.“

„Er hat kürzlich den MEGA-HIT ‚Michael‘ produziert, und ich bin so froh, dass er seinen Erfolg noch erleben durfte!“, kommentierte Tracey Edmonds, Entertainment-Producerin bei Edmonds Entertainment, auf Instagram. „Er war einer der klügsten und witzigsten Menschen, die ich je getroffen habe – aber ÜBER ALLEDEM… war er eine so GÜTIGE und AUFMERKSAME SEELE in meinem Leben.“

McClain wurde in Los Angeles als Kind von Eltern geboren, die Teil der Jazzszene der Stadt waren, und wuchs bei seiner Tante auf. Seine musikalischen Interessen entwickelten sich, als er im Alter von drei Jahren begann, Klavierunterricht zu nehmen. Von Jimi Hendrix inspiriert, wechselte er in seiner Jugend zur Gitarre und geriet in den Einflussbereich der Jackson-Familie, wo er sich mit Michael anfreundete. Seine Gitarrenkünste verschafften ihm einen Platz in der R&B-Gruppe The Silvers, deren musikalischer Direktor er wurde; anschließend spielte er Gitarre bei Sessions für Gladys Knight, Diana Ross, Lionel Richie und Shalamar.

Aufstieg bei A&M

In der Musikbranche Fuß fassend, übernahm er 1984 die Position des Director of Black Music bei A&M. Dort verpflichtete er unter anderem die Human League, Atlantic Starr und Jesse Johnson. Sein größter Erfolg war Janet Jackson.

Er erkannte das Talent von Jimmy Jam und Terry Lewis, die Mitglieder der mit Prince assoziierten Funkgruppe The Time waren, und förderte deren aufkeimende Produzentenkarriere – zu der bereits Aufnahmen mit Klymaxx, Patti Austin und der S.O.S. Band gehörten –, indem er sie mit Janet Jackson zusammenbrachte. Sie stieg vom 1984er Album „Dream Street“, das auf Platz 147 der „Billboard“ Top 200 debütiert hatte, mit „Control“ auf Platz eins auf; das Album enthielt den gleichnamigen Titeltrack und „Nasty“, die Jackson gemeinsam mit den Produzenten geschrieben hatte. 1989 wiederholten sie das Kunststück mit „Rhythm Nation 1814“.

1987 sagte McClain dem „Spin“-Magazin, er habe das Gefühl, für Janet Jacksons Wiedergeburt zu viel Anerkennung bekommen zu haben, und erläuterte, welche Vision er für ihre Karriere gehabt habe. „Ich sagte ihr: ‚Lass Whitney [Houston] und Patti [LaBelle] sich die Seele aus dem Leib singen’“, so McClain. „Konzentrier dich einfach darauf, ein weiblicher Michael Jackson zu sein – dann gibst du den Leuten etwas, das noch aufregender ist.“

„John McClain hat A&M im Handumdrehen wieder auf die Landkarte gebracht“, sagte Sylvia Rhone, Vorsitzende von Time Warners Elektra-Entertainment-Sparte und damit Konkurrentin von A&M, 1998 der „Los Angeles Times“. „Der Mann ist ein Genie.“

Wegbereiter für Dr. Dre

Nach seinem Wechsel zu Interscope im Jahr 1989 trug McClain dazu bei, Dr. Dre zur Gründung seines eigenen Labels Death Row Records zu bewegen, indem er Jimmy Iovine das Demo-Tape des Rappers vorspielte, und half Interscope dabei, mit Veröffentlichungen von Kirk Franklin und Teddy Riley in den Gospel- und R&B-Bereich vorzustoßen. 1997 kehrte er zu A&M zurück und arbeitete in verschiedenen Funktionen mit Atlantic Starr, Barry White, Ice Cube, Kurupt und Shaquille O’Neal zusammen. Ein Engagement bei DreamWorks ab 2001 brachte ihn mit Ron Isley und Burt Bacharach zusammen.

Der „Times“-Artikel von 1998 berichtete, er habe einen Deal ausgehandelt, um Jacksons Label zu A&M zu bringen, obwohl Jackson weiterhin an Sony gebunden war. Zudem arbeiteten sie damals an einem Jackson-5-Album – ein Jahr nach deren Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame. Die Zeitung berichtete, er befinde sich mit den Brüdern im Studio in der Hoffnung, das Album noch vor Jahresende zu veröffentlichen; das Album kam jedoch nie zustande.

Als Michael Jackson 2009 starb, hatte er McClain gemäß einem Testament von 2002 gemeinsam mit Branca als Co-Testamentsvollstrecker eingesetzt. Jacksons Mutter Katherine wehrte sich zunächst gegen ihre Ernennung, wollte den Nachlass selbst verwalten und warf ihnen Interessenkonflikte vor. Schließlich entschied ein Richter, dass sie die Vollstrecker werden würden.

Jacksons posthumes Erbe

McClain, der sich im Hintergrund hielt und Branca zum Sprecher des Nachlasses werden ließ, organisierte die Veröffentlichung zweier posthumer Alben – „Michael“ (2010) und „Xscape“ (2014) – und arbeitete mit Branca daran, das Vermächtnis des Sängers über Alben hinaus durch Theaterproduktionen und Filme zu pflegen. Sein jüngster Erfolg war die Produzentenrolle beim Biopic „Michael“, das laut Box Office Mojo seit seinem Kinostart im April allein in den USA 321 Millionen Dollar eingespielt hat.

„Ich bin nicht der Typ, der eine Umfrage braucht, um herauszufinden, ob ein Song gut ist oder nicht“, sagte McClain 1998 der „L.A. Times“. „Ich bin Musiker. Und was ich bei A&M erreichen will, ist, die Kunstform zurückzubringen. Ich will, dass diese Firma großartige Songwriter und Musiker verpflichtet, die improvisieren können. Ich will, dass A&M Musik erschafft, bei der einem die Härchen auf den Unterarmen zu Berge stehen.“