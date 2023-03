„Joker 2“: Erste Fotos zeigen Lady Gaga am Set

Foto: Getty Images, Stuart C. Wilson. All rights reserved.

Es gibt erste Fotos und auch ein kurzes Video von Lady Gaga als Harley Quinn am Set von „Joker: Folie à Deux“. Sie zeigen die Sängerin und Schauspielerin allerdings nicht im typischen Harley-Quinn-Kostüm, sondern vermutlich, wenn sich das Script Todd Phillips‘ an die Comicvorlage hält, zu einem Zeitpunkt, kurz nachdem sie dem Joker verfallen ist und beginnt, sich vom gesetzestreuen Leben zu verabschieden. Der Clip zeigt sie, bekleidet mit Mantel und grauer Mütze, einen schweren Gegenstand durch eine Fensterscheibe werfen.

lady gaga on the set of joker: follie a deux march 12, 2023 pic.twitter.com/syNlfjeB3r — ‚ (@gagavoodo2) March 12, 2023

Am 15. Febraur hatte die 36-Jährige ein erstes Film-Still auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt, das sie und Joaquin Phoenix zeigt – der wie im ersten Teil („Joker“, 2019) den titelgebenden Joker, Arthur Fleck, spielen wird. Am 10. Dezember vergangenen Jahres postete Regisseur Phillips ein erstes Foto von Phoenix‘ Rückkehr in seine Oscar-prämierte Rolle.

„Folie à Deux“ wird Berichten zufolge ein Musical. Über das Script ist bisher nichts bekannt. Der Film soll am 4. Oktober 2024 ins Kino kommen.