Russell Crowe hielt Joaquin Phoenix für „furchtbar unprofessionell“

Einem Interview zufolge hat Joaquin Phoenix während der Dreharbeiten von „Gladiator“ eine miserable Arbeitsmoral an den Tag gelegt. Scheinbar war das nicht das erste Fehlverhalten des „Joker“-Darstellers.

Ridley Scott hat ein Überzeugungstalent

Der Regisseur des Streifens, Ridley Scott, erzählte von einem Vorfall am Set. Hier habe Russell Crowe Phoenix als „furchtbar unprofessionell“ bezeichnet. Grund dafür: Phoenix habe bei den Dreharbeiten wohl kalte Füße bekommen und musste davon überzeugt werden, den Dreh nicht zu verlassen. Crowe war in seiner Rolle als „Maximus“, Phoenix spielte „Commodus“. Der 86-jährige Scott sagte: „[Joaquin] war in seinem Prinzenkostüm und sagte: ‚Ich kann das nicht machen’. Ich sagte: ‚Was?‘ Und Russell sagte: ‚Das ist furchtbar unprofessionell‘“.

Das Interview stammt aus der „New York Times“. Diese fragte den Regisseur daraufhin, was er tun würde, um jemanden zum Bleiben zu überzeugen. Die Antwort: „Ich kann als großer Bruder oder Vater agieren. Aber ich bin ein guter Freund von Joaquin. ‚Gladiator‘ war für uns beide anfangs eine Feuertaufe.“ Offenbar scheiterte Scott nicht daran, den Schauspieler zum Mitmachen zu überreden. Der zweite „Gladiator“-Teil, der übrigens ohne Phoenix stattfinden wird, erscheint am 14. November 2024 in den Kinos.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Phoenix bricht gerne mal Filmprojekte ab

Doch wie es scheint, sollte es für Phoenix nicht das letzte Mal gewesen sein zu zögern – oder gar den Film komplett zu verlassen. Glaubt man den Berichten der „Variety“, so habe der Künstler auch Todd Haynes Liebesfilm zwischen zwei Männern im Stich gelassen. Er soll fünf Tage vor Drehbeginn ausgestiegen sein. Und das, obwohl er selbst am Drehbuch beteiligt war. Haynes Projekt, was übrigens bisher auch noch keinen Titel bekommen hat, musste daraufhin auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ob der Film noch gedreht wird, bleibt ungewiss. Phoenix antwortete später auf die Frage, wieso er das getan hätte, folgendermaßen: „Wenn ich mich dazu äußern würde, würde ich nur meine Meinung aus meiner Perspektive kundtun, und die anderen Kreativen sind nicht hier, um ihre Meinung zu sagen, also denke ich nicht, dass das hilfreich wäre.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schon im September 2024 berichtete James McAvoy dem Podcast „Happy Sad Confused“, dass er sich innerhalb von zwei Wochen auf seine verschiedenen Rollen in „Split“ vorbereiten musste. Sein Vorsprechen für die Rolle fand in letzter Minute statt. Der Grund dafür: Joaquin Phoenix. Der 50-Jährige zog sich auch hier wenige Wochen vor Produktionsbeginn aus dem Streifen raus.

Dennoch: Ein gefragter Schauspieler

Auch wenn der Schauspieler sich wohl vor einigen Filmen zu sträuben scheint, konnte man ihn dennoch in verschiedenen Rollen auf der großen Leinwand sehen. So bei „Walk The Line“ (2005), „Beau Is Afraid“ (2023), „Napoleon“ (2023), so wie zuletzt im „Joker: Folie à Deux“ (2024).