Ist dies der „Sexiest Man of the Year“?

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Das „People-Magazin“ hat den britischen Schauspieler Jonathan Bailey zum „Sexiest Man of the Year“ ernannt. Die Nachricht wurde in der „Tonight Show“ von Moderator Jimmy Fallon verkündet, der Baileys Arbeit in „Wicked: For Good“ und „Jurassic World Rebirth“ hervorhob.

„Es ist die Ehre meines Lebens“, sagte Bailey zu Fallon. „Und ich möchte dir danken, Jimmy, dass du abgelehnt hast, damit ich hier sein darf.“

Fallon fragte, ob es schwierig gewesen sei, die Nachricht geheim zu halten, doch Bailey meinte, es sei „überraschend einfach“ gewesen.

Jonathan Bailey über den Titel und seine Reaktion

„Weil nicht so viele Leute fragen: ‚Bist du etwa…?‘“, sagte er. „Wir haben gerade mit der ‚Wicked‘-Pressetour begonnen, und ich war davor mit Freunden unterwegs, einfach um etwas Zeit miteinander zu verbringen. Wir tranken ein paar Drinks, und ich sagte: ‚Leute, Leute – ich bin der sexieste Mann der Welt.‘ Und sie so: ‚Ja, ja, mach weiter mit deinen Affirmationen.‘“

„Der Internet-Freund“ spricht über zukünftige Rollen

Fallon wies darauf hin, dass Bailey als „Internet’s Boyfriend“ bekannt ist. Fans besetzen ihn ständig in Traumrollen – vom nächsten James Bond bis zum nächsten Batman. „Nur, wenn du an meiner Seite bist“, erwiderte Bailey. „Willst du meine Moneypenny sein?“

Der Schauspieler sprach außerdem über „Wicked: For Good“, das später in diesem Monat in die Kinos kommt. „Das sind außergewöhnliche Menschen, die ihr gesamtes Können einsetzen“, sagte Bailey über den Film. „Es wird mir eine der größten Ehren sein, Jon M. Chu zu unterstützen. Er ist ein unglaublich visionärer Regisseur. … Es wird emotional für alle, aber ich denke, es wird etwas Wunderschönes.“

Persönliche Einblicke und Filmstart

In der „People“-Titelgeschichte verriet Bailey, dass sein erster Promi-Schwarm Prinz Eric aus „Arielle, die Meerjungfrau“ war, und dass ihn der Film „Wicked: For Good“ zuletzt zu Tränen gerührt habe. „Aber jenseits meiner eigenen Arbeit rührt mich Familie sehr“, sagte er. „Meine Nichte war Schülerin der Woche, und ich war einfach so stolz. Sie ist die Älteste der nächsten Bailey-Generation – das hat mich echt bewegt. Wenn meine Schwestern Fotos ihrer Kinder schicken, werde ich immer emotional.“

„Wicked: For Good“ startet am 21. November in den Kinos. In den Hauptrollen sind Ariana Grande als Glinda und Cynthia Erivo als Elphaba zu sehen. Jonathan Bailey spielt Prinz Fiyero, Michelle Yeoh verkörpert Madame Morrible und Jeff Goldblum den Zauberer. Zum restlichen Cast gehören Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang und Bronwyn James.