Journey erweitern ihre „Final Frontier“-Abschiedstour um 40 weitere Dates
„Die Energie war jeden Abend unglaublich“, sagt Journey-Gründer Neal Schon. „Diese Massen dabei zu erleben, wie sie nach all den Jahren unsere Songs mitsingen – das hat etwas Kraftvolles.“
Journeys Abschiedstour „Final Frontier“, die die Band seit dem Auftakt am 28. Februar in Hershey, Pennsylvania, ununterbrochen auf der Straße hält, wird noch länger: 40 weitere Nordamerika-Dates kommen hinzu. Die neue Etappe beginnt am 12. September in Los Angeles und endet am 28. November in San Francisco.
„Die Energie war jeden Abend unglaublich“, sagt Journey-Gründer und Gitarrist Neal Schon in einem Statement. „Diese Massen dabei zu erleben, wie sie nach all den Jahren unsere Songs mitsingen – das hat etwas Kraftvolles. Wir freuen uns darauf, die ‚Final Frontier Tour‘ in diesem Herbst in noch mehr Städte zu bringen.“
Anders als bei den meisten Touren der vergangenen Jahre steht bei Journey diesmal keine andere Band auf dem Programm. Das gibt ihnen die Möglichkeit, ein ausgedehntes Set zu spielen, das große Hits wie „Lights“, „Faithfully“, „Any Way You Want It“ und „Don’t Stop Believin’“ mit Deep Cuts wie „Dead or Alive“, „Chain Reaction“ und „Suzanne“ verbindet – und sogar einen Song aus dem selbstbetitelten Debütalbum von 1975 beinhaltet: „Of a Lifetime“.
Pineda über die Fans
„Die Fans sind unglaublich“, sagt Frontmann Arnel Pineda in einem Statement. „Jeder Abend fühlt sich an wie ein Fest, und wir können es kaum erwarten, dieses Erlebnis in noch mehr Städte zu tragen.“
Die Tour verlief nicht ohne Komplikationen. Einen Tag vor dem Start hatte Pineda gegenüber ROLLING STONE erzählt, dass persönliche Probleme ihn beinahe dazu gebracht hätten, die Band zu verlassen. „Schon 2024 habe ich zu ihnen gesagt: ‚Wenn ihr eine Abschiedstour plant, sagt mir das besser, denn meine persönlichen Probleme werden immer schlimmer, und ich weiß nicht, ob ich mitmachen will’“, sagte er. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich wegen meiner persönlichen Probleme in Rente gehen wollte. Keine Antwort. Offensichtlich wollen sie keinen anderen Sänger suchen.“
Schon betonte, die Sache sei nicht so einfach gewesen. „Es war sehr verwirrend“, sagte er. „Er hat viele Nachrichten geschickt, dass er von seinem Privatleben überwältigt sei und nicht wisse, ob er das schaffen kann. Aber wir haben alle Verträge unterschrieben, okay? Also bin ich ehrlich gesagt für die nächsten zwei Jahre eingeplant. Ich bin bereit. Wirklich – ich muss ehrlich sein: Was auch immer passiert, ich bin bereit, da durchzupflügen, zu überleben und obenauf zu schwimmen. Ich hoffe, dass er die Dinge besser sieht.“
Interne Probleme überwunden
Die Band hat ihre internen Schwierigkeiten beiseitegeschoben und Abend für Abend eine geschlossene Front auf der Bühne gezeigt. Und obwohl sie bis zum Jahresende so gut wie jeden Winkel Amerikas bespielt haben werden, sind für 2027 bereits weitere Dates geplant. Wo die allerletzte Show stattfinden wird, steht noch nicht fest.
„Das ist nur ein Kindheitswunsch – das Dreijährige in mir, das seine Eltern so sehr verehrt“, sagte Pineda im Februar gegenüber ROLLING STONE. „Ich wünschte, Steve Perry würde einen Auftritt machen. Er müsste nicht mal singen. Er könnte einfach mit den Jungs eine Verbeugung machen. Wenn er das nicht will, würde ich das respektieren. Aber wenn er es täte – das wäre ein unglaublicher Anblick.“
Ein Auftritt Perrys bei einem Journey-Konzert, sei es auch nur eine kurze Verbeugung, bleibt höchst unwahrscheinlich. Doch die Musik, die er damals mit Journey geschaffen hat, trägt ihre Live-Show bis heute. Das vollständige Tourprogramm für 2026 findet sich unten – die neuen Dates sind fett gedruckt.
Alle Tourdates 2026
15. Mai – Tampa, FL @ Benchmark International Arena
16. Mai – Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena
18. Mai – Columbia, SC @ Colonial Life Arena
20. Mai – Charlotte, NC @ Spectrum Center
21. Mai – Greensboro, NC @ First Horizon Coliseum
23. Mai – Atlantic City, NJ @ Jim Whelan Boardwalk Hall
27. Mai – State College, PA @ Bryce Jordan Center
28. Mai – Charlottesville, VA @ John Paul Jones Arena
30. Mai – Knoxville, TN @ Food City Center
31. Mai – Savannah, GA @ Enmarket Arena
3. Juni – Hampton, VA @ Hampton Coliseum
4. Juni – Roanoke, VA @ Berglund Center Coliseum
6. Juni – Worcester, MA @ DCU Center
7. Juni – Manchester, NH @ SNHU Arena
10. Juni – Buffalo, NY @ KeyBank Center
11. Juni – Allentown, PA @ PPL Center
13. Juni – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center
14. Juni – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena
17. Juni – Evansville, IN @ Ford Center
18. Juni – Fort Wayne, IN @ Allen County War Memorial Coliseum
20. Juni – Champaign, IL @ State Farm Center
21. Juni – Green Bay, WI @ Resch Center
24. Juni – Moline, IL @ Vibrant Arena at the MARK
25. Juni – Springfield, MO @ Great Southern Bank Arena
27. Juni – Tupelo, MS @ Cadence Bank Arena
28. Juni – Lafayette, LA @ CAJUNDOME
1. Juli – Corpus Christi, TX @ Hilliard Center Arena
2. Juli – Laredo, TX @ Sames Auto Arena
6. Juli – Lincoln, NE @ Pinnacle Bank Arena
7. Juli – Des Moines, IA @ Casey’s Center
12. Sept – Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena
14. Sept – San Diego, CA @ Pechanga Arena San Diego
15. Sept – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center
17. Sept – Stockton, CA @ Adventist Health Arena
19. Sept – Portland, OR @ Veterans Memorial Coliseum
21. Sept – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena
24. Sept – Edmonton, AB @ Rogers Place
26. Sept – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome
27. Sept – Saskatoon, SK @ SaskTel Centre
29. Sept – Winnipeg, MB @ Canada Life Centre
2. Okt – Grand Forks, ND @ Alerus Center
4. Okt – St. Paul, MN @ Grand Casino Arena
5. Okt – Chicago, IL @ United Center
8. Okt – Tulsa, OK @ BOK Center
10. Okt – San Antonio, TX @ Frost Bank Center
12. Okt – Biloxi, MS @ Mississippi Coast Coliseum
13. Okt – Birmingham, AL @ Legacy Arena at the BJCC
16. Okt – Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena
17. Okt – Orlando, FL @ Kia Center
19. Okt – Atlanta, GA @ State Farm Arena
21. Okt – Nashville, TN @ Bridgestone Arena
22. Okt – Louisville, KY @ KFC Yum! Center
24. Okt – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena
25. Okt – Newark, NJ @ Prudential Center
28. Okt – Philadelphia, PA @ Xfinity Mobile Arena
29. Okt – Providence, RI @ Amica Mutual Pavilion
2. Nov – Detroit, MI @ Little Caesars Arena
4. Nov – Toronto, ON @ Scotiabank Arena
6. Nov – Wilkes-Barre, PA @ Mohegan Arena at Casey Plaza
7. Nov – Uniondale, NY @ Nassau Veterans Memorial Coliseum
10. Nov – Boston, MA @ TD Garden
12. Nov – Cleveland, OH @ Rocket Arena
14. Nov – Greenville, SC @ Bon Secours Wellness Arena
16. Nov – St. Louis, MO @ Enterprise Center
18. Nov – Houston, TX @ Toyota Center
20. Nov – Dallas, TX @ American Airlines Center
22. Nov – Denver, CO @ Ball Arena
24. Nov – Anaheim, CA @ Honda Center
27. Nov – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena
28. Nov – San Francisco, CA @ Chase Center