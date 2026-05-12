Journey erweitern ihre „Final Frontier“-Abschiedstour um 40 weitere Dates

Journeys Abschiedstour „Final Frontier“, die die Band seit dem Auftakt am 28. Februar in Hershey, Pennsylvania, ununterbrochen auf der Straße hält, wird noch länger: 40 weitere Nordamerika-Dates kommen hinzu. Die neue Etappe beginnt am 12. September in Los Angeles und endet am 28. November in San Francisco.

„Die Energie war jeden Abend unglaublich“, sagt Journey-Gründer und Gitarrist Neal Schon in einem Statement. „Diese Massen dabei zu erleben, wie sie nach all den Jahren unsere Songs mitsingen – das hat etwas Kraftvolles. Wir freuen uns darauf, die ‚Final Frontier Tour‘ in diesem Herbst in noch mehr Städte zu bringen.“

Anders als bei den meisten Touren der vergangenen Jahre steht bei Journey diesmal keine andere Band auf dem Programm. Das gibt ihnen die Möglichkeit, ein ausgedehntes Set zu spielen, das große Hits wie „Lights“, „Faithfully“, „Any Way You Want It“ und „Don’t Stop Believin’“ mit Deep Cuts wie „Dead or Alive“, „Chain Reaction“ und „Suzanne“ verbindet – und sogar einen Song aus dem selbstbetitelten Debütalbum von 1975 beinhaltet: „Of a Lifetime“.

Pineda über die Fans

„Die Fans sind unglaublich“, sagt Frontmann Arnel Pineda in einem Statement. „Jeder Abend fühlt sich an wie ein Fest, und wir können es kaum erwarten, dieses Erlebnis in noch mehr Städte zu tragen.“

Die Tour verlief nicht ohne Komplikationen. Einen Tag vor dem Start hatte Pineda gegenüber ROLLING STONE erzählt, dass persönliche Probleme ihn beinahe dazu gebracht hätten, die Band zu verlassen. „Schon 2024 habe ich zu ihnen gesagt: ‚Wenn ihr eine Abschiedstour plant, sagt mir das besser, denn meine persönlichen Probleme werden immer schlimmer, und ich weiß nicht, ob ich mitmachen will’“, sagte er. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich wegen meiner persönlichen Probleme in Rente gehen wollte. Keine Antwort. Offensichtlich wollen sie keinen anderen Sänger suchen.“

Schon betonte, die Sache sei nicht so einfach gewesen. „Es war sehr verwirrend“, sagte er. „Er hat viele Nachrichten geschickt, dass er von seinem Privatleben überwältigt sei und nicht wisse, ob er das schaffen kann. Aber wir haben alle Verträge unterschrieben, okay? Also bin ich ehrlich gesagt für die nächsten zwei Jahre eingeplant. Ich bin bereit. Wirklich – ich muss ehrlich sein: Was auch immer passiert, ich bin bereit, da durchzupflügen, zu überleben und obenauf zu schwimmen. Ich hoffe, dass er die Dinge besser sieht.“

Interne Probleme überwunden

Die Band hat ihre internen Schwierigkeiten beiseitegeschoben und Abend für Abend eine geschlossene Front auf der Bühne gezeigt. Und obwohl sie bis zum Jahresende so gut wie jeden Winkel Amerikas bespielt haben werden, sind für 2027 bereits weitere Dates geplant. Wo die allerletzte Show stattfinden wird, steht noch nicht fest.

„Das ist nur ein Kindheitswunsch – das Dreijährige in mir, das seine Eltern so sehr verehrt“, sagte Pineda im Februar gegenüber ROLLING STONE. „Ich wünschte, Steve Perry würde einen Auftritt machen. Er müsste nicht mal singen. Er könnte einfach mit den Jungs eine Verbeugung machen. Wenn er das nicht will, würde ich das respektieren. Aber wenn er es täte – das wäre ein unglaublicher Anblick.“

Ein Auftritt Perrys bei einem Journey-Konzert, sei es auch nur eine kurze Verbeugung, bleibt höchst unwahrscheinlich. Doch die Musik, die er damals mit Journey geschaffen hat, trägt ihre Live-Show bis heute. Das vollständige Tourprogramm für 2026 findet sich unten – die neuen Dates sind fett gedruckt.

Alle Tourdates 2026

15. Mai – Tampa, FL @ Benchmark International Arena

16. Mai – Jacksonville, FL @ VyStar Veterans Memorial Arena

18. Mai – Columbia, SC @ Colonial Life Arena

20. Mai – Charlotte, NC @ Spectrum Center

21. Mai – Greensboro, NC @ First Horizon Coliseum

23. Mai – Atlantic City, NJ @ Jim Whelan Boardwalk Hall

27. Mai – State College, PA @ Bryce Jordan Center

28. Mai – Charlottesville, VA @ John Paul Jones Arena

30. Mai – Knoxville, TN @ Food City Center

31. Mai – Savannah, GA @ Enmarket Arena

3. Juni – Hampton, VA @ Hampton Coliseum

4. Juni – Roanoke, VA @ Berglund Center Coliseum

6. Juni – Worcester, MA @ DCU Center

7. Juni – Manchester, NH @ SNHU Arena

10. Juni – Buffalo, NY @ KeyBank Center

11. Juni – Allentown, PA @ PPL Center

13. Juni – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center

14. Juni – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

17. Juni – Evansville, IN @ Ford Center

18. Juni – Fort Wayne, IN @ Allen County War Memorial Coliseum

20. Juni – Champaign, IL @ State Farm Center

21. Juni – Green Bay, WI @ Resch Center

24. Juni – Moline, IL @ Vibrant Arena at the MARK

25. Juni – Springfield, MO @ Great Southern Bank Arena

27. Juni – Tupelo, MS @ Cadence Bank Arena

28. Juni – Lafayette, LA @ CAJUNDOME

1. Juli – Corpus Christi, TX @ Hilliard Center Arena

2. Juli – Laredo, TX @ Sames Auto Arena

6. Juli – Lincoln, NE @ Pinnacle Bank Arena

7. Juli – Des Moines, IA @ Casey’s Center

12. Sept – Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena

14. Sept – San Diego, CA @ Pechanga Arena San Diego

15. Sept – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center

17. Sept – Stockton, CA @ Adventist Health Arena

19. Sept – Portland, OR @ Veterans Memorial Coliseum

21. Sept – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

24. Sept – Edmonton, AB @ Rogers Place

26. Sept – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome

27. Sept – Saskatoon, SK @ SaskTel Centre

29. Sept – Winnipeg, MB @ Canada Life Centre

2. Okt – Grand Forks, ND @ Alerus Center

4. Okt – St. Paul, MN @ Grand Casino Arena

5. Okt – Chicago, IL @ United Center

8. Okt – Tulsa, OK @ BOK Center

10. Okt – San Antonio, TX @ Frost Bank Center

12. Okt – Biloxi, MS @ Mississippi Coast Coliseum

13. Okt – Birmingham, AL @ Legacy Arena at the BJCC

16. Okt – Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena

17. Okt – Orlando, FL @ Kia Center

19. Okt – Atlanta, GA @ State Farm Arena

21. Okt – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

22. Okt – Louisville, KY @ KFC Yum! Center

24. Okt – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena

25. Okt – Newark, NJ @ Prudential Center

28. Okt – Philadelphia, PA @ Xfinity Mobile Arena

29. Okt – Providence, RI @ Amica Mutual Pavilion

2. Nov – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

4. Nov – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

6. Nov – Wilkes-Barre, PA @ Mohegan Arena at Casey Plaza

7. Nov – Uniondale, NY @ Nassau Veterans Memorial Coliseum

10. Nov – Boston, MA @ TD Garden

12. Nov – Cleveland, OH @ Rocket Arena

14. Nov – Greenville, SC @ Bon Secours Wellness Arena

16. Nov – St. Louis, MO @ Enterprise Center

18. Nov – Houston, TX @ Toyota Center

20. Nov – Dallas, TX @ American Airlines Center

22. Nov – Denver, CO @ Ball Arena

24. Nov – Anaheim, CA @ Honda Center

27. Nov – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

28. Nov – San Francisco, CA @ Chase Center