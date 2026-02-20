Journey-Reunion: Steve Perry dabei? So ist der aktuelle Stand

Jonathan Cain, der Keyboarder von Journey, hat die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass der ehemalige Sänger Steve Perry für einen Gastauftritt während ihrer finalen Konzertreise dabei sein könnte.

Die „Final Frontier“-Tour beginnt am 28. Februar 2026 in Hershey, Pennsylvania. Der erste Abschnitt umfasst 60 Konzerte in Nordamerika und endet am 2. Juli 2026 in Laredo, Texas.

In einem Interview mit „Ultimate Classic Rock“ verriet Cain, dass Bandkollege Neal Schon bereits bei Perry angefragt habe, ob er sie auf einer Etappe ihrer großen Tournee begleiten wolle. „Ich hoffe, er kommt“, so Cain. „Es ist nie zu spät. Wir haben 100 Konzerte, also ist er bei jedem einzelnen davon willkommen.”

Journey-Comeback: Joe Perry will nicht

Wie es zunächst, soll Perry (Platz 76 in unserer Liste der besten Sänger aller Zeiten) sich darüber Gedanken machen. Obwohl diese Aussage natürlich gar keine Zusage ist, schien der Keyboarder vorsichtig optimistisch: „Er hat nicht nein gesagt – belassen wir es dabei.“

Doch dann räumte Perry alle Hoffnungen ab und schrieb bei X: „Ich habe diese Gerüchte in letzter Zeit gehört und wollte mich direkt an euch alle wenden. Ich bin zwar immer dankbar für die Liebe, die die Menschen Journey noch entgegenbringen, aber die Gerüchte, dass ich wieder zur Band zurückkehren werde, sind einfach nicht wahr, und ich möchte sie behutsam aus der Welt schaffen. Ich verstehe vollkommen, warum die Leute darauf hoffen. Die Musik, die wir gemeinsam geschaffen haben, bedeutet auch mir sehr viel.“

Perry ergänzte, dass er weiterhin an „neuen kreativen Projekten“ arbeiten und sich auf Musik konzentrieren wolle, die seine derzeitige Verfassung widerspiegelt. „Vielen Dank für eure langjährige Unterstützung“, fügte er hinzu. „Eure Treue ist mir nicht entgangen, und ich bin euch dafür auf ewig dankbar.“

Steve Perry war der Leadsänger von Journey während ihrer großen, einflussreichen Zeit von 1978 bis 1987. 1995 bis 1998 war er erneut als Frontmann dabei. Unabhängig von Journey gelang Perry auch eine Solo-Karriere. Bereits 1984 erschien das erste Soloalbum „Street Talk“. Zuletzt kam 2021 „Seasons“ heraus.

Seit 2007 ist der philippinische Sänger Arnel Pineda bei Journey dabei und gilt intern als „Gesangsmaschine“. Obwohl er in seiner Heimat Probleme mit der Justiz hat, soll er nach Angaben der Band für die Tour zur Verfügung stehen.

Verwirrung um Jonathan Cain

Im Herbst des vergangenen Jahres sorgte Jonathan Cain kurzzeitig für Verwirrung, als Gitarrist Neal Schon seinen Ausstieg bekannt gab. Nur Stunden später widersprach Cain und erklärte über einen Sprecher, dass er der Band keineswegs den Rücken kehre. In den Jahren 2022 bis 2024 hatten sich Schon und Cain mehrfach gegenseitig verklagt – unter anderem wegen finanzieller Streitigkeiten.

Offenbar versuchen sich die Musiker zusammenzuraufen, um noch einmal eine letzte große Runde mit Journey zu drehen. Dazu würde eine Rückkehr von Steve Perry – auch wenn sie nur für einen Auftritt anhalten würde – gut passen.