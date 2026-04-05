Drama und Aufbruch: Hinter den Kulissen von Journeys Abschiedstour

Es ist knapp 24 Stunden vor dem Auftakt von Journeys Abschiedstour „Final Frontier“ im Giant Center in Hershey, Pennsylvania – und in der Halle herrscht geschäftiges Treiben. Gitarrist Neal Schon feiert seinen 72. Geburtstag und steht auf der Bühne mit einer neuen E-Gitarre, die ihm seine Frau Michaele Salahi geschenkt hat, ehemaliges Mitglied des Casts von „Real Housewives of D.C.“ Die Crew testet Pyroeffekte, die bei Songs wie „Separate Ways“ gezündet werden sollen. Keyboardist Jonathan Cain, der einen Tag zuvor 76 geworden ist, wartet backstage mit seiner Frau Paula White-Cain – einer Televangelistin, die als Senior Advisor im White House Faith Office von Donald Trump tätig ist. Sie ist eigens aus Washington angereist, um an seiner Seite zu sein, während er sich von einer Knieoperation erholt, die ihn fast alle Proben hat verpassen lassen.

Es gibt heute viel zu tun: Die Mitglieder von Journey müssen klären, welche Songs am Eröffnungsabend gespielt werden, und die einzige Produktionsprobe mit der kompletten Band steht bevor. In den nächsten zwei Jahren werden sie so gut wie jeden Markt in Amerika bespielen – darunter auch entlegene Städte wie Laredo, Texas, und Fort Wayne, Indiana – und es ist bereits die Rede davon, vor dem großen Finale Footballstadien zu buchen.

Das mag manchen überraschen, wenn man bedenkt, dass Steve Perry – die Stimme hinter jedem Journey-Hit und das Gesicht der Band in ihrer Hochphase Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger – seit 30 Jahren nicht mehr dabei ist und zuletzt 1987 mit ihnen auf Tour war. Als die Alternative-Rock-Revolution wenige Jahre später losbrach, wurden Journey zusammen mit REO Speedwagon, Styx und Foreigner als Relikte einer vergangenen Corporate-Rock-Ära abgestempelt. Daran schien sich so schnell nichts ändern zu wollen.

Journeys unwahrscheinliche Rückkehr

Doch während jene anderen Acts weiterhin die Runde über State Fairs und Casinos drehen, hat sich Journey zu einem Tourriesen entwickelt, der mit jedem Jahr populärer zu werden scheint. Es wäre zu einfach, die Wiedergeburt allein auf „The Sopranos“, „Glee“, „Stranger Things“ und andere TV-Serien zurückzuführen, die ihre Musik ins Scheinwerferlicht gerückt haben. Es steckt mehr dahinter. Journey-Hits wie „Open Arms“, „Faithfully“ und natürlich „Don’t Stop Believin’“ gelten längst nicht mehr als verstaubte Artefakte aus den frühen MTV-Jahren. Sie sind Teil des Classic-Rock-Kanons, von Generationen von Fans geliebt – und der Grund, warum Journey fortbesteht, obwohl Schon und Cain die einzigen verbliebenen Mitglieder der klassischen Besetzung sind.

Doch bevor die erste Produktionsprobe beginnt, setzt sich Leadsänger Arnel Pineda, der seit 2007 zur Band gehört, mit mir in seiner Garderobe zusammen – ein karg eingerichteter Raum mit kaum mehr als einem Wasserkocher, aufgeschnittenen Zitronen und ein paar Bananen auf dem Tisch – und enthüllt, dass diese Tour beinahe nicht stattgefunden hätte. Zumindest nicht mit ihm.

Der Grund dafür ist eine traurige, vielschichtige Geschichte: sein alternder Körper und seine Stimme, eine schwierige Scheidung und öffentlich gewordene Vorwürfe häuslicher Gewalt, die in seiner Heimat auf den Philippinen für Schlagzeilen sorgten. Kaum haben wir angefangen zu reden, macht Pineda klar, dass er über all das sprechen möchte.

Pinedas Zweifel an der Tour

„Ich habe ihnen 2024 gesagt: ‚Wenn ihr eine Abschiedstour plant, dann sagt mir das bitte rechtzeitig – denn meine persönlichen Probleme werden immer schlimmer, und ich weiß nicht, ob ich das mit euch durchziehen will’“, erzählt er mir. „Ich habe gesagt: ‚Ich möchte, dass ihr den Zeitplan mit mir besprecht.‘ Jetzt ist es, wie es ist … Aber damals war ich wirklich nicht glücklich mit dem Tourplan. Mein Körper hat sich verändert. Ich vertrage die Kälte nicht mehr.“

Ohne ihn zu konsultieren, habe die Band eine US-Tour mit 60 Terminen für dieses Jahr gebucht – mit mindestens weiteren 40 Shows für 2027 –, die im Februar in kälteren Städten beginnt, behauptet Pineda. Er teilte ihnen seine Unzufriedenheit per E-Mail mit. Die Antwort? „Nichts“, sagt Pineda. „Wie man so sagt: Schweigen kann lauter sein als jede Erklärung.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Frustriert über die festgefahrene Situation habe er ihnen bei zwei Gelegenheiten gesagt, dass er die Band verlassen wolle: „Ich habe ihnen gesagt, ich wolle aufhören, wegen meiner persönlichen Probleme. Keine Antwort. Offensichtlich wollen sie keinen neuen Sänger suchen.“ (Sowohl Schon als auch Pineda zufolge ist die Lage komplizierter: Sie behaupten, der Tourriese AEG habe vertraglich festgelegt, dass diese Tour ohne Pineda nicht stattfinden kann. Eine Anfrage an AEG zu diesem Punkt blieb unbeantwortet.)

Die Last von 800 Shows

Pineda war 40, als er 2007 zu Journey stieß. Heute ist er 58, und die Strapazen, Songs wie „Open Arms“ und „Faithfully“ in nahezu 800 Shows über zwei Jahrzehnte hinweg mit voller Kraft zu singen, haben ihre Spuren an seiner Stimme hinterlassen. „Jonathan machte sich vor acht oder neun Jahren wirklich Sorgen um mich“, sagt er. „Er meinte: ‚Wir sollten eine Ghost Voice einsetzen, damit du dich schonen kannst.‘ Ich habe Nein gesagt.“ Die Internetgerüchte, er verwende bei aktuellen Shows Auto-Tune, weist er entschieden zurück. „Das tue ich nicht“, sagt er. „Ich schwöre bei Gott. Wenn ich da draußen mal danebenlieg, bin ich einfach ein Mensch.“

Einige besonders obsessive Online-Fans haben Videos auf YouTube gepostet, in denen sie Pinedas heutige Stimme mit der aus seinen Anfangsjahren bei der Band und mit Steve Perrys Stimme aus den frühen Achtzigern vergleichen. Viele Kommentare sind nicht gerade freundlich. „Ich gebe ihnen ehrlich gesagt recht“, sagt er. „Das wird Sie überraschen. Ich gebe ihnen recht. Steve Perrys Stimme ist meiner wirklich weit überlegen. Aber ich bin jetzt fast 60. Was soll ich machen? Die Band will mit mir weitermachen und mag die Stimme, die ich auf der Bühne abliefere … Die können mich jederzeit rausschmeißen, aber sie tun es nicht.“

Pineda war nicht bei den Proben dabei und hat gerade erst erfahren, dass zwei je einstündige Sets mit einer Pause dazwischen geplant sind. Das gefällt ihm nicht. Eine Unterbrechung, sagt er, „bringt meine Stimme in Schwierigkeiten … Das ist wie bei einem Auto, das auf Vollgas fährt, dann abrupt stoppt und wieder auf Vollgas beschleunigt. Außerdem mache ich mir Sorgen, dass die Fans sich entspannen … Das killt den Schwung der Show.“

Streit um Setlist

Auch damit ist er nicht einverstanden, dass der tiefe Album-Cut „City of Hope“ von 2011 auf der vorgeschlagenen Setlist steht. „Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie mir ersparen, Songs zu singen, die ich seit Jahren nicht mehr gesungen habe“, sagt er. „‚City of Hope‘ ist nicht mehr in meinem System … Ich glaube, ich muss das wirklich mit ihnen besprechen.“

Je schwerer das Gespräch wird, desto mehr schimmern Tränen in seinen Augen. „Ich weiß nicht, wie sie auf dieses Interview reagieren werden“, sagt er. „Ich versuche nur, so ehrlich wie möglich zu sein. So sehr ich sie nicht verletzen will – ich muss ehrlich sein.“

Ich hatte nicht vor, Pineda viel über die Scheidung zu befragen, da seine kleinen Kinder in der Nähe sind und es ein hochstrittiges Thema ist, über das er öffentlich wohl kaum sprechen würde. Es geht darum, dass Pineda seine Frau 2023 in den Philippinen wegen Ehebruchs angezeigt hat und sie daraufhin ihrerseits Anzeige nach dem philippinischen Violence Against Women and Children (VAWC) Act erstattete – wegen angeblicher „verbaler Übergriffe, Manipulation und kontrollierenden Verhaltens“, nachdem sie behauptet hatte, er selbst habe über einen langen Zeitraum Ehebruch begangen. (Pinedas Frau war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.)

Pineda verteidigt sich

Doch Pineda bringt das Thema von sich aus mehrmals zur Sprache und ist entschlossen, sich zu verteidigen. „Es ist eine der übelsten Erfahrungen meines gesamten Lebens“, sagt er, bevor er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vehement bestreitet. „Ich bin nicht perfekt, aber ich habe sie nie angerührt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mein Gespräch mit Pineda war viel auf einmal, und fünf Minuten später betrete ich Neal Schons Garderobe leicht überwältigt – im Wissen, dass ich ihn auf vieles ansprechen muss, was mir sein Leadsänger gerade erzählt hat. Zunächst wünsche ich Schon einen guten Geburtstag und schaue mich um. Offensichtlich hat jemand großen Aufwand betrieben, um den sonst nüchternen beigen Raum in einen festlichen Ort zu verwandeln. Die Wände sind mit leuchtend lila Vorhängen geschmückt, überall hängen Luftschlangen, ein Neonschild mit „Happy Birthday“ leuchtet an der Wand, mindestens 50 blaue und weiße Luftballons schweben an Boden und Decke, und drei große Kerzen brennen.

Auf einem Tisch thront eine riesige gitarrenförmige Torte, dazu Rice-Krispies-Treats und Cupcakes mit dem Journey-Logo sowie eine zweite Torte in Form eines Marshall-Verstärkers. Die Verstärker-Torte sieht so täuschend echt aus, dass ich sie kurz anfassen möchte, um sicherzugehen, dass ich nicht auf den Arm genommen werde. „Happy Birthday Neal Schon“, steht auf einem Schild am Desserttisch. „Journey Founder ’72 – ∞.“

Wir beginnen damit, über Journeys frühe Jahre als kämpfende Jazz-Fusion-Band zu sprechen, die entstand, nachdem Schon und Originalsänger Greg Rolie Santana verlassen hatten – lange bevor irgendjemand aus der heutigen Besetzung dazustieß. „Wir waren so etwas wie eine der ursprünglichen Jam Bands“, sagt er. „Herbie Herbert, unser erster Manager, mit dem ich das Ganze aufgebaut habe, hat uns überall hingesteckt. Wir haben vor Kiss und Thin Lizzy gespielt, als die noch in Theatern auftraten. Wir haben mit allen gespielt: Emerson, Lake, and Palmer, Cheech and Chong, Lynyrd Skynyrd – wen auch immer.“

1978 änderte sich alles, als Steve Perry einstieg und sie begannen, mit Songs wie „Lights“, „Wheel in the Sky“ und „Any Way You Want It“ in die Charts einzusteigen. 1981 waren sie dank ihres Albums „Escape“ und den Hits „Who’s Crying Now“, „Stone in Love“, „Open Arms“ und „Don’t Stop Believin’“ wohl die größte Band Amerikas.

Perrys Abgang und die Nachfolger

Doch im Januar 1987, nach drei Abenden in Hawaii und weiteren drei Shows in Anchorage, Alaska, teilte Perry ihnen mit, er sei nach fast einem Jahrzehnt Dauerbetrieb ausgebrannt und bereit, weiterzuziehen. „Wir waren wie: ‚Was? Wir sind noch nicht mal auf halber Strecke dieser Tour’“, sagt Schon. „Aber das war’s. Er war fertig.“

Nach einer kurzen Wiedervereinigung mit Perry 1997, die sich zerschlug, bevor sie auch nur eine Show spielen konnten (unter anderem wegen einer Hüftverletzung, die sich Perry beim Wandern zugezogen hatte), machte die Gruppe mit dem stimmlichen Doppelgänger Steve Augeri als neuem Sänger weiter. „Mit Steve Augeri hatten wir einige wirklich großartige Shows, aber es zehrte auch an ihm“, sagt Schon. „Ich erinnere mich nicht mehr genau wo, aber wir waren als Vorband bei Def Leppard, und eines Abends kam er auf die Bühne und es kam einfach nichts raus.“

(Damals, 2006, kursierten Gerüchte, Augeri habe bei seinen letzten Shows auf Playback gesungen. „Diese Frage kann ich nicht beantworten“, sagte Augeri mir 2022, als ich ihn darauf ansprach. „Ich darf sie rechtlich nicht beantworten.“)

Schon und Cain: Die Bruchlinie

Da eine gemeinsame Headliner-Tour mit Def Leppard anstand, bat Schon den ehemaligen Yngwie-Malmsteen-Sänger Jeff Scott Soto, sie für die Tournee zu verstärken. „Danach gingen wir ins Studio, und die Chemie zwischen Jonathan und Jeff stimmte nicht ganz“, sagt Schon. Er erklärt, dass Sotos Hard-Rock-Sound letztlich nicht zu Journey gepasst habe: „Das war nicht wirklich Journey. Also gingen wir wieder in eine Pause.“

Damals waren Schon und Cain in Bandfragen noch weitgehend einer Meinung. Doch im Laufe des letzten Jahrzehnts sind tiefe Risse entstanden. Aus Schons Sicht liegen sie vor allem in Cains öffentlichem Bekenntnis zu rechtsgerichteten, evangelikalen Positionen, seiner Unterstützung der Trump-Regierung und unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie das Unternehmen Journey geführt werden sollte.

„Ich halte an den Wurzeln fest, mit denen wir angefangen haben, und an dem, was Herbie Herbert und die Originalmitglieder mir mitgegeben haben“, sagt Schon. „Wir wollten unsere Musik nie mit Politik verknüpfen, und wir wollten sie nie an eine bestimmte Religion knüpfen – nicht weil wir unreligiös wären. Jeder hat seine eigene Religion. Aber warum sich an einen bestimmten Teil von etwas binden? Warum rot sein? Warum blau? Warum grün? Denn weißt du was? Du verlierst die Hälfte deiner Fans, wenn du das tust. Das ist jedermanns Musik. Ich bin damit einfach nicht einverstanden. Bin ich immer noch nicht. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Dinge noch ein bisschen wackelig sind.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noch wackeliger wurde es, als Klagen und Unterlassungsschreiben zwischen Cain und Schon hin- und herzufliegen begannen – die beiden sind gemeinsame Inhaber der Journey-Marke und können sich gegenseitig nicht feuern. Es ging um eine Reihe von Streitpunkten: den angeblichen Missbrauch der Firmenkreditkarte der Band (beide bestritten die Vorwürfe des anderen), Cains Wunsch nach einem neutralen dritten Direktor zur Schlichtung sowie Cains Auftritt 2022, bei dem er „Don’t Stop Believin’“ auf Mar-a-Lago mit Marjorie Taylor Greene, Kimberly Guilfoyle und Kari Lake spielte.

In einer Situation, für die es in der Rockgeschichte kaum Vorbilder gibt, tourten Schon und Cain mitten in all ihren rechtlichen und persönlichen Auseinandersetzungen weiterhin gemeinsam als Journey. „Die Musik, die wir zusammen geschaffen haben, ist großartig“, sagt Schon. „Und deshalb muss man diese Musik mit den Fans feiern. Die Fans sind unglaublich. Wenn ich auf der Bühne bin, denke ich an nichts davon.“

Klagen, Klagen, Klagen

Das bedeutet nicht, dass er mit Cain im Reinen ist. „Ich habe das Gefühl, jede Woche eine Klage aus seinem Lager serviert zu bekommen“, sagt er. „Das ist wie: ‚Jesus Christus!‘ Ich habe gelernt, mich zu wehren, wirklich … Ich erinnere mich an jeden einzelnen Aspekt von allem, was passiert ist. Ich bin seit 18 Jahren komplett nüchtern, und mein Gedächtnis ist scharf. Ich kenne jeden Journey-Vertrag, jede LLC, jede Gesellschaft. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich allem standhalten kann, was auf mich zukommt.“

Schon hielt die Proben für die Abschiedstour mit einer abgespeckten Besetzung ab – Drummer Deen Castronovo, Bassist Todd Jensen und Keyboarder Jason Derlatka –, weil Cain sich von der Operation erholte und Pineda noch auf den Philippinen war. Hat Schon überhaupt mit Cain gesprochen, seit dieser einen Tag zuvor angereist ist? „Ich habe gestern Abend auf der Bühne mit ihm geredet und ihm einen schönen Geburtstag gewünscht“, sagt er. „Wir werden uns sicher bald unterhalten, aber er ist gerade weg. Und es ist so vieles passiert. Ich kann diese ganzen Anwälte nicht mehr sehen. Das ist so bescheuert.“

Er schüttet weiter sein Herz aus: „Es ist einfach so viel dauerndes Rauschen. Ich will einfach ein bisschen verdammte Ruhe haben, wirklich. Ich bin es so leid mit dem ganzen Rechtsgedöns. Das ist mir bedeutungslos. Ich habe keine Zeit dafür. Ich werde heute 72. Ich bin kein Youngster mehr. Ich habe noch viel Feuer in mir und Energie für Dinge, aber ich will mich auch wohlfühlen. Jon hat irgendwann mal gesagt, das hier sei sein Abschied. Und ich behandle es entsprechend.“

Pinedas Wünsche ans Schon-Lager

Das scheint ein guter Moment zu sein, um Pinedas Anliegen anzusprechen – angefangen bei seiner Ablehnung einer Pause. „Ich bin kein Leadsänger, also habe ich so etwas noch nicht gehört“, sagt Schon. „Aber Arnel ist Arnel. Ich denke, er kennt seine Stimme besser als irgendjemand sonst. Wir haben gestern Abend vereinbart, dass wir entweder zwei Stunden am Stück spielen oder eine sehr kurze Pause einlegen. Ich würde denken, wenn man das erste Set komplett durchsingt, ist man gut eingesungen.“

Ich befinde mich in der merkwürdigen Situation, ihm mitteilen zu müssen, dass Arnel „City of Hope“ nicht singen möchte – den einzigen Song aus seiner Ära der Band auf der vorgeschlagenen Setlist. „Das müssen wir nicht spielen“, sagt Schon. „Ich habe Arnel zum ersten Mal seit einem Jahr gestern Abend gesehen. Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns hinzusetzen und diese Dinge zu besprechen, aber wir haben viele Sänger in dieser Band. Deen ist ein großartiger Sänger. Todd ist ein großartiger Sänger. Also muss er nicht den ganzen Druck spüren. Das ist eine lange Show. Wenn er eine Pause braucht, soll er pausieren, und einer der anderen kann ans Mikro treten.“

Schon ist nicht überrascht, als ich ihm von Pinedas Unsicherheit gegenüber der Tour berichte. „Es war sehr verwirrend“, sagt Schon. „Er hat viele Nachrichten geschickt, dass er mit seinem Privatleben überfordert sei und nicht wisse, ob er das schaffe. Aber wir haben alle Verträge unterschrieben. Ich bin für die nächsten zwei Jahre eingeschrieben. Ich bin bereit. Ehrlich gesagt: Was auch immer kommt, ich bin bereit, da durchzupflügen, zu überleben und obenauf zu schwimmen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Gestern Abend bei der Probe fand ich, er klang wirklich gut.“

Termindruck und Alternativen

Er weiß auch, dass Pineda den Tourstart nicht so früh im Jahr haben wollte, sagt aber, sie hätten kaum eine Wahl gehabt. „Er wollte im Sommer rausgehen und hat das unserem Agenten gesagt“, sagt Schon. „Und die mögen es nicht, wenn wir im Sommer rausgehen, denn gerade in diesem Jahr touren alle. Die Chancen, Arenen auszuverkaufen, sind schlechter, wenn so viel Konkurrenz auf dem Markt ist.“

Bei mehr als 100 geplanten Terminen in diesem und nächstem Jahr frage ich Schon, was passieren würde, wenn Pineda das schlicht nicht durchhalten kann. Würde ein anderer Sänger einspringen? „Ich habe darüber nachgedacht“, sagt er. „Es ist natürlich, darüber nachzudenken. Ich will nicht darüber nachdenken. Ich liebe Arnel. Er war ein totaler Märtyrer, wie ein Krieger. Das ist sein 17. Jahr. Aber wenn er das sagt, muss ich es respektieren. Glaube ich, dass wir weitermachen könnten? Ich würde sagen, das könnten wir.“ Letztlich, sagt er, liege es bei AEG: „Wenn die sagen: ‚Nein, packt zusammen und geht nach Hause‘, dann ist Schluss.“

Am Ende unseres Gesprächs treten wir in den Flur, wo seine Frau und Mitglieder der Crew auf uns warten. Spontan stimmt jemand „Happy Birthday“ an, und wir singen es gleich noch einmal für einen Kameramann, der Schon den ganzen Tag für eine bevorstehende Dokumentation über sein Leben und seine Karriere begleitet. „Es ist ein Guerilla-Doku über mich hier draußen auf dieser Tour“, erzählt mir Schon. „Es ist Zeit, die Geschichten meines Lebens zu erzählen. Ich erinnere mich an alles so lebhaft.“

Cains Rückkehr nach der OP

WIE PINEDA war auch CAIN seit dem letzten Auftritt der Band im April 2024 aus der Journey-Welt verschwunden. Als die Band ohne beide bei „The Voice“ und in der Halbzeitshow eines 49ers-Spiels auftrat, machten Gerüchte die Runde, er könnte draußen sein. Tatsächlich erholte er sich lediglich von einer Knieoperation, die er im September hatte. „Das hat mich umgehauen“, sagt er mir. „Es sind jetzt fünf Monate, und es ist noch ein bisschen wackelig. Aber es geht voran. Ich brauchte ein neues Knie – kein Knorpel mehr, Knochen auf Knochen, dazu Arthritis. Sehr schmerzhaft. Im Moment habe ich keine Schmerzen mehr im Bein. Das Bein muss nur noch das Titan annehmen. Ich habe einen ganzen Koffer voller Reha-Geräte dabei, den ich auf Tour mitnehme.“

Cain ist in einer schlichten Garderobe weit entfernt von Schons untergebracht, mit Pinedas Zimmer strategisch dazwischen. Für den Sänger ist das keine neue Situation. „Ich bin immer in der Mitte von ihnen, und ich versuche immer, der Vermittler zu sein“, hatte mir Pineda zuvor erzählt. „Es ist manchmal einfach schwer, und es bricht mir das Herz, dass es so weit gekommen ist, dass sie so kämpfen müssen. Wenn ich auf die Bühne gehe, hängt mir das im Hinterkopf nach, dass all diese Negativität noch da ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als ich den Raum betrete, gibt mir Paula White-Cain die Hand, bevor sie zu einem Zoom-Meeting eilt. Ob es mit ihrem Ministerium oder ihrer Arbeit im Weißen Haus zusammenhängt, bleibt unklar. Wenige Tage zuvor hatte sie bei einer Veranstaltung in der City of Destiny Church in Apopka, Florida, für Aufregung im Netz gesorgt, als sie die Menge aufforderte, ihr 100.000 Dollar für das Ministerium zu spenden. „Ich sage euch, es gibt jetzt eine Salbung der Befreiung“, sagte sie von der Bühne. „Ich möchte, dass 100.000 Dollar eingehen. Es gibt zehn Menschen, die 10.000 Dollar geben könnten. Es gibt hundert Menschen, die 1.000 Dollar geben könnten. Schreiben Sie einen Scheck, zahlbar an Paula White Ministries … Das ist nicht für mich. Es geht um Kinder, die sterben werden, wenn Sie nicht gehorchen.“

Cain über Geschäfte und Glauben

Ich plane, Cain auf all die Konflikte in seinem Verhältnis zu Schon anzusprechen sowie auf Pinedas heikle Verfassung. Doch zunächst lasse ich ihn die Geschichte der Wiedergeburt der Band zu Ende erzählen – ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie sich 2007 von Jeff Scott Soto trennten. „Als wir auf Tour gingen, kamen junge Leute an die Bühnenkante“, sagt er. „Ich dachte: ‚Interessant. Was ist hier los?‘ Die kannten alle Texte, weil sie sie in Karaoke-Bars gesungen hatten. Und dann hat ‚The Sopranos‘ natürlich noch eins draufgesetzt.“

Er spielt damit auf die letzte Szene des HBO-Serienfinales an, in der Tony Soprano „Don’t Stop Believin’“ auf einer Jukebox auflegt, kurz bevor der Bildschirm für immer schwarz wird und Tony vielleicht, möglicherweise, stirbt. „David Chase hat uns ein Jahr vorher wissen lassen, dass das der Abschlusssong von ‚The Sopranos‘ sein würde“, sagt Cain. „Ich habe das ein ganzes Jahr lang für mich behalten. Und dann kam es zur richtigen Zeit.“ Sie erlebten ein paar Monate