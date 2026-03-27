Ex-officio-Boardmitglied fordert Richter auf, Trumps Umbenennung des Kennedy Centers rückgängig zu machen

Die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty aus Ohio hat am Mittwoch beim Bundesgericht einen Antrag gestellt, mit dem sie einen Bundesrichter auffordert, den Namen von US-Präsident Trump vom Kennedy Center zu entfernen und seinen Plan zu stoppen, die Institution für zwei Jahre zu schließen. Beatty, die dem Board des Kennedy Centers angehört, reichte die Unterlagen – die ROLLING STONE vorliegen – über ihre Rechtsvertreter Democracy Defenders Action und die Washington Litigation Group beim United States District Court for the District of Columbia ein.

„Darf das Board des Kennedy Centers – in direktem Widerspruch zu den geltenden Gesetzen – diese heilige Gedenkstätte für John F. Kennedy nach Präsident Donald J. Trump umbenennen?“, heißt es in der Einleitung des Schriftsatzes. „Die Antwort lautet unmissverständlich: ‚Nein.‘ Indem sie das Center – unter Verstoß gegen das Gesetz – umbenannt haben, haben die Beklagten [Donald J. Trump u. a.] die Bedingungen des Treuhandverhältnisses und ihre grundlegendsten treuhänderischen Pflichten als Trustees verletzt.“

Beatty, die dem Board als Ex-officio-Mitglied angehört, wirft Trump vor, das Gremium als „Abnickmaschine“ behandelt zu haben – als bloßes Absegnungsorgan seiner Politik – und die Umbenennung der Institution auf illegalem Wege durchgedrückt zu haben. „Der Kongress war 1964 eindeutig: Das Kennedy Center trägt den Namen ‚John F. Kennedy‘ und keinen anderen“, heißt es in der Klageschrift. „Die Entscheidung des Boards, das Kennedy Center nach Präsident Trump umzubenennen, ist offenkundig rechtswidrig.“

Gesetzliche Verbote ignoriert

Darüber hinaus hatte der Kongress Namensänderungen an der Institution bereits ausdrücklich untersagt. „In der Bestimmung zu den Pflichten des Boards hat der Kongress festgelegt, dass die Trustees ab dem 2. Dezember 1983 ‚sicherstellen sollen‘, dass ‚keine zusätzlichen Gedenkstätten oder Gedenktafeln in den öffentlichen Bereichen des John F. Kennedy Center for the Performing Arts ausgewiesen oder angebracht werden.’“

Unter anderem beantragt Beatty eine dauerhafte einstweilige Verfügung, die die Umbenennung unterbinden soll. Sie weist darauf hin, dass Trumps „Umbenennung in direktem Zusammenhang damit steht, dass Künstler ihre Auftritte absagen, was die Fähigkeit [der Institution] untergräbt, das Center als Aufführungsstätte und lebendige Gedenkstätte für Präsident Kennedy aufrechtzuerhalten.“

Künstler wie Philip Glass, Béla Fleck und Renee Fleming, eine Produktion von „Hamilton“ sowie die Washington National Opera haben bereits angekündigte Konzerte im Kennedy Center abgesagt.

Schließung als Pflichtverstoß

In einem zugehörigen Schriftsatz erklärte Beatty, die von Trump geplante Schließung des Kennedy Centers im Juli würde die Pflicht des Boards „verletzen“, die Institution als Gedenkstätte für Präsident Kennedy zu erhalten. „Das Kennedy Center für zwei Jahre in eine leblose Hülle zu verwandeln, würde ebenfalls einen grundlegenden Verstoß gegen die elementarsten treuhänderischen Pflichten der Beklagten als Trustees darstellen“, heißt es darin.

Sie wirft Trump und seinen Verbündeten im Board vor, die Schließung des Kennedy Centers „überstürzt“ beschlossen zu haben, ohne eine unabhängige Analyse durchzuführen. Die Ankündigung im Februar, das Center werde nach einer „umfassenden ‚einjährigen Prüfung’“ geschlossen, sei eine Lüge gewesen. Stattdessen hätten sie sich auf „vier Berichte gestützt, die unter der früheren Kennedy-Center-Leitung in den Jahren 2021, 2022 und 2024 in Auftrag gegeben und vorgelegt wurden.“ Beatty ist der Ansicht, dass die Entscheidung zur Schließung des Centers eine Reaktion auf die Absagen von Musikern war, nachdem Trumps Name hinzugefügt worden war.

Auch die geplante Schließung im Juli steht im Fokus. „Es wird voraussichtlich weitere 12 Monate an Planungs-, Genehmigungs- und Beschaffungsarbeiten erfordern, bevor die Beklagten mit verantwortungsvollen Baumaßnahmen beginnen könnten“, heißt es in der Klageschrift. „Es gibt keinen Grund, das Kennedy Center schon bald zu schließen – und damit die Verpflichtungen des Boards zu verletzen, das Center als lebendige Gedenkstätte zu erhalten –, lange bevor die Beklagten überhaupt mit einem verantwortungsvollen Bau beginnen könnten. Der einzige Zweck einer Schließung ohne diese Art von Vorbereitung kann nur ein rechtswidriger ‚Abriss zuerst, Fragen später‘-Ansatz sein, den Präsident Trump bereits beim Ostflügel des Weißen Hauses mit verheerenden Folgen verfolgt hat – geschützte Gebäude zerstören, bevor ihn jemand aufhalten kann.“ Zudem räumte Trump auf einer Boardsitzung ein, die Schließung bereits vorzeitig angekündigt zu haben, bevor das Board überhaupt abstimmen konnte.

Beatty: „Nicht hinnehmen“

„Donald Trumps Versuch, das Kennedy Center nach sich selbst umzubenennen, ist nicht nur ein Akt der Selbstgefälligkeit“, erklärte Abgeordnete Beatty in einer Stellungnahme. „Es ist ein Versuch, unsere Verfassung und die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. Der Kongress hat das Kennedy Center per Gesetz gegründet, und nur der Kongress kann seinen Namen ändern. Das Kennedy Center ist eine nationale Institution mit einer langen Tradition überparteilicher Unterstützung. Es ist keine Gelegenheit für Präsident Trump, seine persönliche Marke auszubauen. Das werden wir nicht hinnehmen.“

„Wir sind zuversichtlich, dass das Gericht die Entscheidung des Boards zur Umbenennung und die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten bestätigen wird, die wie geplant fortgesetzt werden“, sagte Roma Daravi, Vice President of PR des Kennedy Centers, in einer Stellungnahme.

„Das Kennedy Memorial ist von der jüngsten Umbenennung überhaupt nicht betroffen“, erklärte ein Vertreter des Trump Kennedy Centers. „Es bleibt die lebendige Gedenkstätte für Präsident John F. Kennedy.“

Mehrere Klagen anhängig

Vertreter des Weißen Hauses reagierten zunächst nicht auf die Anfrage von ROLLING STONE zur Stellungnahme bezüglich der Klage.

Beatty hat bereits mehrere Klagen im Zusammenhang mit dem Kennedy Center eingereicht. Die erste, im Dezember, zielte darauf ab, Trump daran zu hindern, seinen Namen der Institution hinzuzufügen. Anfang März reichte sie eine weitere ein, um die zweijährige Schließung zu verhindern, und am 16. März erließ das District Court eine einstweilige Verfügung, die es ihr ermöglichte, Unterlagen zur Schließung zu erhalten und an einer Boardsitzung an jenem Tag abzustimmen. („Trotz ihrer Behauptungen vor Gericht wurde Congresswoman Beatty zur Boardsitzung eingeladen“, sagte Daravi.)

Laut „The Hollywood Reporter“ war Beatty von der Teilnahme an Boardsitzungen ausgeschlossen worden. An der Sitzung vom 16. März nahm sie zwar teil, durfte jedoch nicht abstimmen. Eine Quelle, die im Raum anwesend war, berichtet ROLLING STONE, Beatty habe „drei Minuten lang zu Protokoll gesprochen und dabei ihre vollständige und uneingeschränkte Unterstützung für die Bundesmittel und die Notwendigkeit aufgeschobener Wartungsrenovierungen bekräftigt.“

Beattys Anwälte reagierten zunächst nicht auf die Anfrage von ROLLING STONE zur Stellungnahme bezüglich der Aussagen der Kennedy-Center-Verantwortlichen.

Bill Maher erhält Mark-Twain-Preis

In weiteren Neuigkeiten rund um das Kennedy Center wurde am Donnerstag bekannt, dass Bill Maher den Mark Twain Prize for American Humor bei einer Gala-Veranstaltung am 28. Juni erhalten wird – obwohl zuvor berichtet worden war, das Weiße Haus habe dies abgelehnt. Ein Regierungsvertreter sagt ROLLING STONE: „Diese Berichte waren zum Zeitpunkt der Berichterstattung des ‚Atlantic‘ falsch, aber die Lage hat sich nach weiteren Gesprächen zwischen dem Trump-Kennedy-Center und den Veranstaltungsorganisatoren in der vergangenen Woche verändert.“

„Seit fast drei Jahrzehnten würdigt der Mark Twain Prize einige der größten Köpfe der Komödie“, sagte Daravi in einer Stellungnahme. „Noch länger beeinflusst Bill den amerikanischen Diskurs – einen politisch unkorrekten Witz nach dem anderen.“

„Danke an die Mark-Twain-Leute: Man hat mir gerade den Preis erklärt, und anscheinend ist er wie ein Emmy, nur dass ich ihn gewinne“, sagte Maher. „Ich möchte nur sagen, dass es tatsächlich demütigend ist, irgendetwas zu bekommen, das nach einem Mann benannt ist, der aus genauso vielen Schulbibliotheken geflogen ist wie Mark Twain.“ Die Verleihung wird auf Netflix gestreamt.