Trump nennt Briefwahl „korrupt“ – und macht sie trotzdem

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Was für mich gilt, gilt nicht für alle. Während Donald Trump Druck auf die Republikaner ausübt, den SAVE Act zu verabschieden – ein Wahlausweisgesetz, das es Millionen von Amerikanern deutlich schwerer machen würde, ihre Stimme abzugeben –, greift der Präsident offenbar selbst auf eine Praxis zurück, die er fälschlicherweise als Einfallstor für Wahlbetrug bezeichnet.

Wie mehrere Medien am Montag berichteten, gab Trump seine Stimme für die Sonderwahl zur Besetzung eines Sitzes im Parlament des Bundesstaats Florida per Brief ab – die Wahl selbst fand am Dienstag statt.

Noch am selben Tag hatte Trump auf einer Sicherheitskonferenz in Memphis die Legitimität der Briefwahl attackiert – einer gängigen und ausgesprochen sicheren Methode, mit der Millionen Amerikaner ihre Stimme abgeben. Die „Washington Post“ verweist darauf, dass Studien belegen, dass bei der Wahl 2024 jeder dritte Amerikaner per Brief gewählt hat.

Trumps Widerspruch bei der Briefwahl

„Briefwahl bedeutet Briefbetrug“, sagte Trump. „Wir müssen das alles in den Griff kriegen.“

Der SAVE Act, ein weitreichendes Wahlreformgesetz, das Millionen Menschen sofort vom Wahlrecht ausschließen und faktisch das gesamte amerikanische Elektorat betreffen würde, ist nur der jüngste Angriff der Trump-Administration auf die Briefwahl.

Im vergangenen Jahr unterzeichnete der Präsident eine Durchführungsverordnung, mit der er Bundesstaaten bestrafen wollte, die Briefwahlstimmen akzeptierten, die zwar vor oder am Wahltag abgestempelt worden waren, aber erst nach der Wahl bei den Wahlbehörden eintrafen.

Im August desselben Jahres schrieb Trump auf Truth Social, er werde eine „Bewegung anführen, um BRIEFWAHLZETTEL abzuschaffen, und nebenbei auch die höchst ‚ungenauen‘, extrem teuren und zutiefst umstrittenen WAHLMASCHINEN.“

Falschbehauptungen und Exekutivpläne

Trump behauptete außerdem wahrheitswidrig, die Vereinigten Staaten seien „das einzige Land der Welt, das Briefwahl einsetzt“, und alle anderen hätten sie wegen des „massiven Wahlbetrugs“ aufgegeben. Er kündigte an, eine Durchführungsverordnung unterzeichnen zu wollen, die die Briefwahl schlicht abschaffen solle – eine Praxis, die er als „korrupt“ bezeichnete.

Selbst wenn es den Republikanern nicht gelingt, den SAVE Act zu verabschieden, könnte Trump die Briefwahl auf anderem Weg einschränken. Der Supreme Court prüft derzeit einen Fall aus Mississippi, der möglicherweise die Auszählung verspätet eintreffender Briefwahlstimmen bundesweit verbieten könnte.

Die Sonderwahl in Florida am Dienstag ist übrigens nicht das erste Mal, dass Trump per Brief wählt. Als er 2020 gefragt wurde, wie er es rechtfertige, per Brief zu wählen, obwohl er die Praxis als „schrecklich“ bezeichne, antwortete er: „Ich darf per Brief wählen.“ Auf die Frage, wie er das mit seiner Kritik in Einklang bringe, sagte er: „Weil es mir erlaubt ist.“