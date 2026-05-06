Justin Bieber hat nach Coachella-Streaming-Welle die meisten monatlichen Spotify-Hörer weltweit

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Justin Biebers Streaming-Dominanz nach Coachella hält an: Der Popstar trägt nun den Titel des Künstlers mit den meisten monatlichen Hörern auf Spotify weltweit.

Laut neuen Daten, die ROLLING STONE vorliegen, erreichte Bieber am 3. Mai einen persönlichen Allzeitrekord mit über 140,3 Millionen monatlichen Hörern. Das entspricht einem Anstieg von 42 Prozent innerhalb der vergangenen 24 Tage – einem Zeitraum, der auch die Wochen vor seinem mit Spannung erwarteten Coachella-Auftritt umfasst. (Stand der Veröffentlichung am 5. Mai lagen Biebers Zahlen bereits noch höher, bei knapp über 141 Millionen monatlichen Hörern.)

Der Aufstieg verlief kontinuierlich: Am 9. April, kurz vor dem ersten Coachella-Wochenende, zählte Bieber auf Spotify rund 98,8 Millionen monatliche Hörer. Zum Start des zweiten Wochenendes waren es bereits 110,9 Millionen, drei Tage später 118,9 Millionen. Am 20. April, unmittelbar nach Coachella, verzeichnete Bieber seinen bis dahin stärksten Streaming-Tag überhaupt – mit über 105 Millionen Streams.

Alte Hits, neue Zahlen

Biebers Coachella-Sets bescherten seinem gesamten Katalog einen massiven Schub bei den Einzelabrufen, doch einige alte Favoriten stachen besonders hervor. Vielleicht am überraschendsten: die 2012er Kollaboration mit Nicki Minaj, „Beauty and a Beat“, erlebte eine regelrechte Wiedergeburt und kam zwischen den beiden Coachella-Wochenenden (10. bis 20. April) auf 75,5 Millionen globale Streams.

Im selben Zeitraum sammelte „Baby“ 40 Millionen Streams ein, „Eenie Meenie“ 32,7 Millionen und „Never Say Never“ 22,1 Millionen. Auch neuere Songs profitierten kräftig: „Daisies“ kam auf 41 Millionen Streams, „Sorry“ auf 36,2 Millionen und „Love Yourself“ auf 33,7 Millionen.

Biebers Coachella-Auftritte – mit Gastauftritten von Billie Eilish, SZA, Kid Laroi und Dijon – waren seine ersten großen öffentlichen Performances seit dem Ende seiner „Justice“-Tour im Jahr 2022. Diese Tour war zunächst verschoben und schließlich abgesagt worden, nachdem der Popstar mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Danach absolvierte Bieber nur noch eine Handvoll privater Gigs und TV-Auftritte – kurz vor Coachella spielte er allerdings noch eine kleine, nur auf Einladung zugängliche Clubshow für Fans.