Justin Bieber holt Billie Eilish und SZA beim zweiten Coachella-Auftritt auf die Bühne

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Justin Bieber hat beim zweiten Headliner-Set auf dem Coachella-Festival eine Reihe von Überraschungsgästen begrüßt – darunter Billie Eilish und SZA.

Schon eine Woche zuvor hatte der Sänger Kid Laroi, Tems, Dijon und Wizkid auf die Bühne geholt. Beim zweiten Auftritt legte er noch eine Schippe drauf: Den Anfang machte Sexyy Red, die beim Live-Debüt des „Swag“-Tracks „Sweet Spot“ mitmischte.

Im inzwischen als YouTube-Abschnitt bekannten Teil des Sets stimmte Bieber „One Less Lonely Girl“ an, während das dazugehörige Video auf den riesigen Leinwänden lief. Mitten im Song wurde Billie Eilish aus dem Publikum herausgelockt und krabbelte auf die Bühne – Bieber sang den Rest der Performance für sie allein:

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Eilish und Bieber vereint

Eilishs Cameo war kein Zufall: Die Sängerin hat Bieber immer wieder als Inspiration genannt – und ihre erste Begegnung beim Coachella 2019 als prägenden Moment beschrieben. Zuletzt hatten die beiden bereits beim Remix von Eilishs „Bad Guy“ zusammengearbeitet.

Als nächstes betrat Big Sean die Bühne und performte mit Bieber „As Long as You Love Me“ und „No Pressure“. Dijon kehrte zurück, um „Devotion“ zu spielen, und den Abschluss des Headliner-Sets machte SZA mit ihrem eigenen Song „Snooze“ – einem Track, bei dem Bieber bereits im Mai 2025 als Gast auftrat, als SZA im Losangeleser SoFi Stadium spielte.

Die Coachella-Auftritte sind derzeit die einzigen Shows in Biebers Tourkalender. Fans spekulieren dennoch, dass der Sänger kurz davor stehen könnte, seine erste Tournee seit der Justice World Tour anzukündigen – die im September 2022 abrupt endete, nachdem bei ihm das Ramsay-Hunt-Syndrom Typ 2 diagnostiziert worden war.