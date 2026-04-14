Justin Biebers Coachella-Set hat Lizzo umgehauen – und Zara Larsson auf die beste Art verwirrt

Nach dem ersten Wochenende des Coachella ist kaum ein Auftritt so sehr diskutiert worden wie der von Justin Bieber. Der erste große öffentliche Bühnenauftritt des Popstars seit vier Jahren schien genauso viele Menschen zu begeistern wie zu verwirren – darunter auch Biebers Kollegen aus der Popwelt.

Besonders überschwänglich fiel das Lob von Lizzo aus. Sie schrieb auf Instagram darüber, jemanden zu beobachten, der „vor den Augen der Welt aufgewachsen ist und nun vollständig in seine Kunst hineingewachsen ist.“ Sie lobte Bieber dafür, dass er „uns alles gegeben hat, sein ganzes Leben“, und fügte hinzu: „Justin hat uns eingeladen, und wer sich entschieden hat, ihn zu begleiten, wurde mit einer wunderschönen Reise beschenkt. Wenn du dein Talent für Gott einsetzt, wird das Menschen unwohl machen. Aber das ist in Ordnung, denn diejenigen, die an deiner Seite bleiben, werden die Liebe spüren.“

Singer-Songwriter Labrinth war ähnlich begeistert und ließ die Kritiker des Sets abblitzen: „Justin… ich sehe, was du machst, und ich liebe es“, schrieb er in seinen Instagram Stories. „Bleib dir treu! Scheiß drauf, was irgendwer sonst denkt.“

Verwirrt, aber begeistert

Zu denjenigen, die Biebers Auftritt etwas ratlos, aber dennoch begeistert zurückließ, gehörten Zara Larsson und Katy Perry. Larsson postete ein TikTok von sich und einigen Freunden, die den Teil der Performance verfolgten, in dem Bieber seine Gitarre beiseitelegte und anfing, Viralvideos abzuspielen – darunter seine eigenen Paparazzi-Pannen.

„Das ist wie: Lass uns kiffen und YouTube schauen“, schrieb Larsson als Bildunterschrift zu ihrem Video, und über Bieber: „Er ist in meiner Traumrunde.“ Als Bieber dann das legendäre „Double Rainbow all the way“-Video aufrief, konnte Larsson nur lachen und ausrufen: „Was zur Hölle?!“

Perry lieferte zu diesem Teil von Biebers Set ebenfalls treffenden Live-Kommentar in einem Video, das sie auf Instagram teilte. Mit perfekter Deadpan-Miene witzelte sie über Biebers YouTube-Session: „Gott sei Dank hat er Premium. Ich will keine Werbung sehen.“

Biebers lang erwartetes Comeback

Biebers Coachella-Auftritt markierte seine mit Spannung erwartete Rückkehr auf die Bühne, nachdem seine Justice-Tour 2022 geendet hatte. (Bieber hatte die Tour zunächst verschoben und dann abgesagt, während er mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen kämpfte.) In den folgenden vier Jahren war er von der Bühne weitgehend verschwunden – abgesehen von einer Handvoll privater Auftritte und vereinzelten TV-Performances. Kurz vor Coachella stand er im Roxy in Los Angeles bei einem Invite-only-Event für Fans auf der Bühne.