Im Rahmen seiner „Man Of The Woods“-Tour gibt Justin Timberlake je ein Zusatzkonzert in Mannheim (13.07.18) und in Wien (18.08.18). Damit wächst die Anzahl der Gigs in Deutschland, Österreich und Schweiz auf elf an, Mannheim wird gar zum Tour-Opener. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist der 9. April 2018.

JUSTIN TIMBERLAKE

THE MAN OF THE WOODS TOUR

Fr. 13.07.18 Mannheim SAP Arena *

Sa. 21.07.18 Köln LANXESS arena

So. 22.07.18 Köln LANXESS arena

Mi. 08.08.18 Hamburg Barclaycard Arena

Do. 09.08.18 Hamburg Barclaycard Arena

So. 12.08.18 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mo. 13.08.18 Berlin Mercedes-Benz Arena

Do. 16.08.18 Zürich Hallenstadion

Sa. 18.08.18 Wien Stadthalle D *

Mo. 20.08.18 Frankfurt Festhalle

Di. 21.08.18 Frankfurt Festhalle

* Tennessee Kids Fan Club Presale: Mi., 04.04.18, 10:00 Uhr bis Fr., 06.04.18, 17:00 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=8MPbR6Cbwi4 Video can’t be loaded: Justin Timberlake – Say Something (Official Video) ft. Chris Stapleton (https://www.youtube.com/watch?v=8MPbR6Cbwi4)

MagentaEINS Prio Tickets:

Fr., 06.04.2018, 10:00 Uhr bis Sa., 07.04.18, 17:00 Uhr

nur für Mannheim

www.telekom.de/magentaeins-priotickets

* Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mo., 09.04.2018, 10:00 Uhr

DEUTSCHLAND:

www.ticketmaster.de

www.eventim.de

ÖSTERREICH:

www.ticketmaster.at

www.oeticket.com

www.wien-ticket.at