Nach der Veröffentlichung seiner neuen Platte „Man Of The Woods“ und seinem energetischen Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl kündigte Justin Timberlake am Montag (05. Februar) seine „Man Of The Woods“Welttournee an.

Weiterlesen Live 2018: Die besten und wichtigsten Tourneen Sehen Sie hier: alle von ROLLING STONE 2018 präsentierten Tourneen, dazu ausgesuchte Konzerte In Deutschland spielt der Sänger Konzerte in Köln, Hamburg, Berlin und Frankfurt. Auch für Nordamerika wurden weitere 31 Shows bekanntgegeben, nachdem dort schon mehr als 450.000 Tickets verkauft worden sind.

Zuletzt war Timberlake 2013 und 2014 mit seiner „The 20/20 Experience World Tour“ live in Deutschland zu sehen.

Justin Timberlake live 2018 – Termine

Sa. 21.07.18 Köln, LANXESS arena

Mi. 08.08.18 Hamburg, Barclaycard Arena

So. 12.08.18 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Mo. 20.08.18 Frankfurt, Festhalle

Justin Timberlake live 2018 – Vorverkauf

„American Express“-Karteninhaber können sich vorab Tickets vom 7. Februar, 10:00 Uhr bis Sonntag, 11. Februar, 17:00 Uhr sichern. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, 12. Februar um 10:00 Uhr.

Der Tennessee Kids Fan Club bietet seinen Mitgliedern ebenfalls Tickets vor dem regulären Vorverkauf. Komplette Informationen zu VIP-Paketen finden sich HIER.