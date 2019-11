Mit 28: K-Pop Star Goo Hara leblos zuhause aufgefunden

Foto: WireImage, Han Myung-Gu. All rights reserved.

Die K-Pop-Sängerin und Schauspielerin Goo Hara wurde am Sonntag tot in ihrem Haus in Seoul, Südkorea, gefunden. Sie wurde 28 Jahre alt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, die Polizei prüft derzeit auch die Möglichkeit eines Suizids.

Weitläufig bekannt unter dem Namen Hara, wurde sie zunächst als Mitglied der K-Pop-Gruppe Kara berühmt, bevor sie als Tonmeisterin auf Solopfaden unterwegs war. Der K-Pop-Star spielte auch in mehreren Fernsehsendungen, darunter ihrer eigenen Reality-TV-Serie „On & Off“ und einer Wettbewerbs-Serie namens „A Style For You“ mit.

Letztes Jahr folgte eine öffentliche Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Freund Choi Jong-Bum, der sie angegriffen haben soll und drohte, ohne ihre Zustimmung ein gemeinsames Sex-Tape hochzuladen. Choi wurde schließlich wegen Drohung, Nötigung und Körperverletzung zu einer anderthalbjärhigen Haftstrafe verurteilt.

Anfang des Jahres wurde Hara nach einem vermuteten Suizidversuch ins Krankenhaus eingeliefert. In einer Nachricht an die Fans nach dem Vorfall schrieb Hara: „Ich hatte mich wegen einer Reihe von sich überschneidenden Problemen gequält. Aber von nun an werde ich mein Herz stärken und versuchen, gesund aufzutreten.“

Die Nachricht von Haras Tod kommt einen Monat nach dem vermutlichen Selbstmord von K-Pop-Kollegin Sulli im Alter von 25 Jahren. Die koreanische Sängerin galt als weltoffen und feministisch, sah sich wegen ihrer Ansichten im eher konservativen Südkorea jedoch oft Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt.