Hier findet das Tourfinale von Oasis statt

Oasis haben die wohl letzten Termine für ihre angekündigte Reunion-Tour 2025 bekanntgegeben. Bisher standen insgesamt 37 Konzerte der Gallagher-Brüder in Großbritannien, Irland, Nordamerika, Südamerika und Australien fest. Jetzt erhöhen die Britpoper mit Asien die Zahl der zu besuchenden Kontinente auf Fünf.

„Südkorea. Haltet durch“

Auf Instagram ließ die Band verlauten, dass sie drei weitere Auftritte in Südkorea und Japan absolvieren würden. In dem Post heißt es: „Südkorea. Unsere neuen besten Freunde. Haltet durch […] Oasis werden im Jahr 2025 in Korea auftreten!“

Seht hier den Instagram-Post von Oasis:

Die Shows werden am 21. Oktober 2025 im südkoreanischen Goyang-Stadion und am 25. und 26. Oktober im Tokyo Dome in der japanischen Hauptstadt stattfinden. Im Land der aufgehenden Sonne spielten Oasis in den 1990er- und 2000er-Jahren bereits zahlreiche Konzerte. Der Vorverkauf in beiden Ländern beginnt am Donnerstag, dem 28. November, am Freitag, dem 29. November um 12 Uhr, startet dann der allgemeine Verkauf.

Fatboy Slim: Oasis „skalpieren“ Fans mit Dynamic-Ticket-Pricing

Nach wie vor werfen Kritiker:innen Oasis ein fragwürdiges Vorgehen bei den Ticketverkäufen in UK und Irland vor. So äußerte sich nun auch Fatboy Slim zu dem angewandten dynamischen Preissystem der Band. „Das einzige Problem, das ich habe, ist das Skalpieren der Fans“, sagte der britische Musiker, „diese dynamische Preisgestaltung ist eine Abzocke der Fans. Das ist so, als würde man Tickets versteigern, weil man weiß, dass sie gut laufen“, sagte er, „es ist schon schlimm genug, dass die Schwarzhändler das machen, aber dass der eigentliche Veranstalter und die Band das machen, das ist krank.“