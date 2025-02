Kanye West: Etsy-Merch-Kampf rund um den Rapper – Hakenkreuz vs. Stinkefinger

Als hätte Kanye Wests Hakenkreuz-Shirt nicht schon ausgereicht, liefern sich nun Händler:innen bei Etsy einen Motivkampf rund um den Rapper.

Fans und Hater fluten Etsy

Wests aufsehenerregendes Merchandise mit dem Nazi-Symbol ist nicht mehr erhältlich. Das hält Fans wie Gegener:innen des Musikers jedoch nicht davon ab, seine Nachfolge anzutreten. Die einen entwerfen Kanye-kritische Kleidung, die anderen feiern ihn mit weiteren Hassbotschaften. Auf der Online-Verkaufsseite Etsy, die viele Kleinunternehmen nutzen, um Handgemachtes zu verkaufen, finden sich Dutzende Motive, die sich gegen oder an die Seite des Rappers stellen.

So prangt einmal der Name des Musikers unter einem großen, mit einem Davidsstern versehenen Mittelfinger. Das Motiv stammt aus einem Deepfake-Video, das online für Aufmerksamkeit sorgte. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wurde eine Reihe prominenter Persönlichkeiten aus der Film- und Musikwelt – darunter Scarlett Johansson, Drake und Woody Allen – so animiert, als würden sie das Design tragen und dafür werben. Dem entgegen stehen im Etsy-Wettstreit Shirts, auf dem der Künstlername „Ye“, den Kanye West nutzt, so stilisiert ist, dass er an ein Hakenkreuz und somit das Ursprungsdesign erinnert, das der Rapper selbst vertrieb.

Kanye West: „Ich bin ein Nazi“

Kanye Wests antisemitische Haltung war bereits länger bekannt. Doch Anfang Februar erreichte seine Haltung einen neuen Höhepunkt, als er tweetete: „Ich bin ein Nazi.“ Dem unmissverständlichen Satz folgten weitere Relativierungen des Holocausts, darunter „Hitler war sooooo fresh“ und „Ich werde es ebenso normalisieren, über Hitler zu sprechen, wie es normalisiert ist, darüber zu sprechen, Nazis zu töten“. Zusätzlich drückte er Unterstützung für den mitunter wegen sexualisierter Gewalt in Untersuchungshaft sitzenden Musikkollegen Sean „Diddy“ Combs aus.

Kurz darauf warb er in einem Super-Bowl-Spot für seine Kleidermarke Yeezy. Auf deren Webseite war folgend lediglich ein weißes Shirt mit einem schwarzen Hakenkreuz darauf zu finden. Inzwischen ist die Seite offline und Kanye West von seiner Talentagentur gefeuert.