KI-generierte Superstars zeigen Kanye West den Stinkefinger

Ein am Dienstag (11.02.) in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt mehrere jüdische Prominente, darunter Scarlett Johansson, Ben Stiller, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg und Woody Allen, die ein T-Shirt mit erhobenem Mittelfinger und dem Wort „Kanye“ tragen – eine Reaktion auf die jüngsten antisemitischen Ausfälle von Kanye West.

Das Video ähnelt einer Reihe von Social Spots, die von jüdischen Befürwortern erstellt wurden, jedoch mit einem Haken: Keiner der Prominenten hat der Teilnahme zugestimmt, denn es handelt sich um einen Clip, der mithilfe von künstlicher Intelligenz entstanden ist.

Kanye West den Mittelfinger zeigen: Woher stammt das Video?

Das Video wurde laut der „Times of Israel“ von Ori Bejerano, einem israelischen Unternehmer für generative KI, auf Instagram veröffentlicht. Von dort aus verbreitete es sich schnell auch auf anderen Plattformen, darunter auch auf X, wo das Video inzwischen mit einem Hinweis auf KI-generierten Content versehen wurde. Zum Clip kommentieren viele auch ihre Wut auf West – und sie zeigen sich frustriert darüber, dass sich der Musiker trotz seit Längerem zur Schau gestelltem Antisemitismus mit einer Super-Bowl-Werbung medienwirksam präsentieren durfte.

Kanye West provoziert mit antisemitischem Gedankengut

In der vergangenen Woche hatte Kanye West eine Reihe antisemitischer Posts auf die Welt losgelassen und für eine Super-Bowl-Werbung gezahlt, die Zuschauer auf eine Website weiterleitete. Dort wurde nur ein einziges Produkt verkauft: ein T-Shirt für 20 US-Dollar mit einem Hakenkreuz darauf.

Daniel McCartney, der als Talentagent bei 33&West arbeitet, teilte bereits am Montag (10. Februar) in einer Instagram-Story mit, dass er Kanye West „mit sofortiger Wirkung“ nicht mehr vertrete, „aufgrund seiner verletzenden und hasserfüllten Äußerungen, die weder ich noch 33&West dulden können.“

Ein Teammitglied von Yeezy hat ebenfalls das Unternehmen verlassen. Wests ehemaliger Stabschef Eric Cui soll bereits am Sonntag gekündigt haben. Dies geschah kurz nachdem Kanye West Sean „Diddy“ Combs verteidigt hatte. „Ich habe es geliebt, bei YZY zu arbeiten, weil ich an deinen Traum geglaubt habe“, schrieb Cui in einer auf Instagram geposteten Erklärung. „Ich glaube an die Redefreiheit … also werde ich meine Redefreiheit nutzen, um zu sagen, dass Gewalt und Verbrechen gegen Frauen und Kinder falsch sind.“