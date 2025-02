Nach Kanye Wests Hakenkreuz-Shirt: Bianca Censori verkündet „unsterbliche Treue zu Israel“

Bianca Censori hat am Montag (10. Februar 2025) auf Twitter Stellung zu den antisemitischen Ausfällen ihres Ehemanns Kanye West bezogen. Auf X zeigt Censori sich am Strand. Eingehüllt in eine israelische Flagge. Sie schreibt dazu:

„Dies wird mein letzter Beitrag für 2025 sein, da ich meine unerschütterliche Treue zu Israel bekenne. Egal, was es mich kostet, meine Loyalität bleibt unerschütterlich und ewig. Möge der Gott Israels uns Sündern gnädig sein. Ich werde wieder auf X sein, wenn Ye’s Konto wiederhergestellt ist. Bildnachweis: @MyRightToExist #GodblessIsrael #BlessEveryOneFromAllReligiousDenominations“.

Bianca Censori auf X:

Am selben Tag nahm Bianca Censori ihren Ehemann in Schutz. Mit fast schon religiösem Eifer wünscht sie sich, dass Kanye West wieder auf den richtigen Pfad zurückfinde:

„Herr, ich bringe meinen Mann mit Liebe und Fürsorge zu Dir. Erweiche sein Herz, leite seine Worte und erfülle ihn mit Weisheit und Güte. Beschütze ihn vor Schwierigkeiten und führe ihn zu Verständnis und Respekt für alle Menschen.

Trotz unserer Unterschiede liebe ich ihn bedingungslos. Stärke unsere Bindung und hilf mir, eine Quelle der Geduld und Ermutigung zu sein. Ich vertraue darauf, dass Deine Gnade in seinem Herzen wirkt. Gott segne Israel und alle guten jüdischen Menschen. Amen.“

Kanye Wests Ausfälle seien „durch viele Dinge“ ausgelöst worden. Aber er sei „ein guter Mann“:

„Ich bin in einem zutiefst christlichen Elternhaus aufgewachsen und mein Glaube leitet mich. In der Bibel steht: „Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen.“ (Genesis 12:3) Jede Religion hat ihre Anhänger und meine ist Israel. Ich respektiere Menschen aller Glaubensrichtungen und obwohl Ye’s Worte durch viele Dinge ausgelöst wurden, kennt Gott sein Herz, er ist ein guter Mann, wenn auch unvollkommen, wie wir alle. Mögen Weisheit und Frieden siegen. #Glaube #Israel“.

Kanye West verkauft Hakenkreuz-Shirts („HH“)

Auf seiner Website verkauft Kanye West ein Hakenkreuz-Shirt. Die „Modelinie“ trägt den Namen „HH“, was für „Heil Hitler“ steht.

Kanye West auf X:

Aber Kanye West twittert nun nicht mehr.

Am Montagmorgen, nachdem er mehrere Tage lang äußerst beleidigende Inhalte gepostet hatte, wurde der Account des Rappers als deaktiviert aufgeführt. „Dieser Account existiert nicht“, heißt es nun auf seiner Seite.

Es scheint, dass West die Entscheidung selbst getroffen hat, nachdem er den Großteil des Super-Bowl-Sonntags damit verbracht hatte , über Taylor Swift, Sean Combs und Juden zu schimpfen. Und sogar einmal zugab, dass er schon einmal „Frauen geschlagen“ hat. Einer seiner letzten Tweets lautete: „Ich melde mich bei Twitter ab. Ich danke Elon [Musk], dass er mir erlaubt hat, Dampf abzulassen. Es war sehr kathartisch, die Welt als Resonanzboden zu nutzen. Es war wie ein Ayahuasca-Trip. Ich liebe euch alle, die mir eure Energie und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Auf dass wir uns wieder verbinden. Guten Tag und gute Nacht.“

Ein Vertreter von X antwortete nicht sofort auf eine Anfrage, ob West sein Konto selbst deaktiviert hat.

„NSFW“

West begann diese jüngste Veröffentlichungswelle Ende letzter Woche. Und verschickte die gleiche Art von antisemitischem Material, das ihm in der Vergangenheit bereits einen Ausschluss von der Plattform eingebracht hatte. Zusammen mit anderen homophoben, frauenfeindlichen und behindertenfeindlichen Beiträgen. Am Sonntag scheint X endlich etwas gegen Wests Konto unternommen zu haben, indem Musk es als „NSFW“ einstufte und seine Reichweite einschränkte.

Ob dies jedoch auf all die oben genannten antisemitischen, homophoben, frauenfeindlichen und behindertenfeindlichen Äußerungen zurückzuführen ist, ist unklar. Musk gab die Klassifizierung als Reaktion auf einen Tweet des konservativen Podcaster Joey Mannarino bekannt. Der forderte einen West-Rausschmiss, „nicht weil ich nicht an die Redefreiheit glaube. Sondern weil er regelrechte Pornos auf seiner Timeline veröffentlicht.“

Musk antwortete : „Angesichts dessen, was er gepostet hat, ist sein Konto jetzt als NSFW eingestuft. Das solltest du nicht mehr sehen.“ (Ein Vertreter von X antwortete auch nicht auf eine Anfrage, ob die anderen Beiträge von Ye etwas damit zu tun hatten, dass sein Konto als NSFW eingestuft wurde.)

Zusätzlich zu seiner gestrigen Tweet-Orgie kaufte West während des Super Bowls Sendezeit für einen Yeezy-Werbespot. In dem bizarren Clip, der Berichten zufolge mit einem iPhone gedreht wurde, ist West in einem Zahnarztstuhl zu sehen, wie er die Leute auffordert, die Website zu besuchen. Die Website bietet eben jenen Artikel an: Ein weißes T-Shirt mit einem Hakenkreuz.