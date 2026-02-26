Kanye West soll Mann befohlen haben, in Strandhaus zu leben: „Du kannst nicht gehen“

Der Mann, der Kanye West wegen Verletzungen verklagt, die er angeblich beim Abriss einer berühmten Malibu-Villa erlitten hat, sagte am Mittwoch, dem 25. Februar, vor Gericht aus: Der Rapper, der heute als Ye bekannt ist, habe ihm befohlen, rund um die Uhr an der Baustelle an der Küste zu leben – und ihn zweimal ohne Vorwarnung mitten in der Nacht aufgeweckt.

Tony Saxon sagte, er sei einmal aufgewacht und habe Ye über seinem kleinen Behelfs-Bett stehen sehen. Die Geschworenen sahen ein Foto von Saxons schmalem Matratze, die auf einem blanken Betonboden lag, neben einer Kiste Wasser und einigen Ensure-Proteindrinks.

„Er stand über mir und fragte: ‚Warum arbeitest du nicht?’“, erinnerte sich Saxon, nachdem er als erster Zeuge im Zivilprozess in der Innenstadt von Los Angeles vereidigt worden war. „Es war so gegen drei oder vier Uhr morgens. Ich sagte: ‚Ich muss irgendwann schlafen.’“

Freundschaft mit Schattenseiten

Saxon, 35, sagte, er sei unsicher gewesen, wie ernst er die Frage nehmen solle, erinnere sich aber, dass Ye über seine Antwort „gelacht“ habe. Er sagte aus, die beiden hätten ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, und er habe weiterhin für den Grammy-Gewinner gearbeitet – der damals noch mit Kim Kardashian verheiratet war – sechs Wochen lang, beginnend im September 2021. Die beiden tauschten häufig Nachrichten aus, redeten sich gegenseitig als „Bruder“ an und antworteten mit Herz-Emojis, wie am Mittwoch auf den Gerichtssaal-Bildschirmen angezeigte Text-Nachrichten zeigten. Doch Saxon sagte, Ye habe ihn ständig in Alarmbereitschaft versetzt: Er habe Foto-Updates vom Baufortschritt verlangt, ihn gerügt, weil er Blau statt der von Ye bevorzugten schwarzen Arbeitsuniform trug, und plötzlich einen 24/7-Sicherheitsdienst zu seinen Aufgaben hinzugefügt.

An einem vollen Tag im Zeugenstand führte Saxon die Geschworenen durch seitenweise Text-Nachrichten voller Fotos, Updates und sogar eines Budgets, das Saxon an einem Punkt selbst verfasst hatte. Er sagte, Ye habe ihn als Project Manager eingestellt, der den aggressiven Rückbau des zeitgenössischen Betongebäudes leiten sollte – entworfen vom Pritzker-Preis-Träger, dem japanischen Architekten Tadao Ando, das Ye zuvor im selben Jahr für 57,3 Millionen Dollar gekauft hatte.

„Er wollte das Haus in ein offenes, netzunabhängiges Bunker-Konzept verwandeln, mit eigenem WLAN und erneuerbarer Energie“, sagte Saxon vor den sieben Frauen und fünf Männern in der Jury. „Er wollte nicht ans städtische Strom- oder Wassernetz angeschlossen sein.“

Abriss auf Geheiß von Ye

Saxon sagte, Ye habe angeordnet, alle Leitungen und Rohre zu entfernen, ebenso einen Jacuzzi, einen Kamin, zwei Feuerstellen und ein „wunderschönes“ schwarzes Marmorbad mit weißen Adern. Ein „experimentelles Element“, sagte er, habe die Entfernung aller Glasscheiben und Fenster umfasst. „Das ganze Haus sollte offen sein, sehr kahl, minimalistisch“, sagte er aus.

Saxon sagte, er sei eines Abends ins Haus zurückgekehrt und habe erfahren, dass der Nachtwächter, den er kennengelernt und geschätzt hatte, entlassen worden war. „Da du ja sowieso so viel hier bist und Schichten übernimmst, solltest du die Sicherheit machen“, habe Ye ihm angeblich gesagt. „Bleib jetzt hier. Du kannst nicht gehen“, soll Ye laut Saxons Aussage gefordert haben.

Bei den Eröffnungsplädoyers am Dienstag, dem 24. Februar, sagte Yes Anwalt den Geschworenen, die Beweise würden zeigen, dass Saxon ein nicht zugelassener Contractor war, der das „architektonische Juwel“ eigenmächtig „zerstört“ habe, während er als unabhängiger Auftragnehmer und nicht als Angestellter tätig war. Rechtsanwalt Andrew Cherkasky argumentierte, es sei Saxon selbst gewesen, der das Projekt „unter dem Radar“ halten wollte, aus Angst, Inspektoren könnten feststellen, dass er keine Lizenz hatte.

Keine Genehmigungen, kein Radar

Saxon seinerseits sagte am Mittwoch aus, Ye habe darauf bestanden, dass die Arbeiten unauffällig blieben, weil keine Genehmigungen eingeholt worden seien. „Er sagte: ‚Keine [Genehmigungen]‘, und dass es extrem wichtig sei, alles unter dem Radar und low-key zu halten, damit wir nicht gestoppt werden“, behauptete Saxon.

In einer den Geschworenen gezeigten Text-Nachricht schrieb Saxon an Ye: „Wir sollten draußen bis Montag wahrscheinlich etwas mit dem großen Lärm pausieren, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.“ Saxon sagte, er habe die Nachricht geschickt, nachdem Ye Bedenken geäußert hatte.

Als Saxon später ein Foto von Generatoren schickte, die zur Ersetzung der entfernten Stromsysteme angeschafft worden waren, antwortete Ye: „Gottlob. Wie laut sind die?“

Heimliche Müllentsorgung, Bad im Nobu

In einem weiteren Austausch schrieb Saxon: „Habe gerade noch eine riesige Ladung Müll unauffällig hier rausgebracht.“ Ye antwortete mit einem Herz-Emoji und schrieb: „Super, schick weiter Updates.“

Bei der Schilderung seines schlafentzugsgeprägten Einsatzes auf der Baustelle sagte Saxon, Ye könne auch unerwartet freundlich sein. Nachdem Ye bemerkt hatte, dass Saxon seit Tagen nicht geduscht hatte, habe er ihn im Lamborghini von Kardashian zum Nobu Hotel gefahren, sagte er aus.

„Ich stank“, sagte Saxon. „Er ließ das Bad für mich einlaufen, legte das Handtuch raus und sagte: ‚Das wirst du nie vergessen.‘ Und ich sagte: ‚Verdammt richtig, werde ich nicht.‘ Und wir haben darüber gelacht.“

Verletzung beim Schornsteinabbau

Saxon sagte den Geschworenen, er habe sich später eine schwere Rückenverletzung zugezogen, als er zwei Schornsteinaufsätze mithilfe eines Flaschenzugsystems mit Ketten demontierte. „Die volle Wucht des herabsturzenden Turmspitze riss meinen Körper mit und verursachte ein Schleudertrauma“, sagte er aus, und bat den Richter mehrmals darum, während der Aussage aufstehen und sich strecken zu dürfen.

Cherkasky sagte den Geschworenen am Dienstag, es gebe „kein einziges Krankenakten-Dokument“, das belege, dass Saxon auf der Baustelle verletzt wurde. Saxons Anwalt Ron Zambrano sagte dem Jury-Pool am Montag, es stimme zwar, dass sein Mandant nicht sofort eine Behandlung gesucht habe. „Er ist nicht jemand, der so handelt wie die meisten Menschen mit Krankenversicherung, die nicht von Prominenten gefeuert werden“, sagte Zambrano.

Saxon wird voraussichtlich am Donnerstag wieder im Zeugenstand erscheinen. Der Prozess soll noch zwei weitere Wochen dauern. Auch Ye und seine Frau Bianca Censori sollen aussagen.

Censori und die Haushaltsgeräte

Laut Saxon kontaktierte Censori ihn zunächst für Handwerkerarbeiten, als sie als Architekturberaterin an dem Projekt tätig war. Er sagte aus, sie sei kurzzeitig „aus dem Verkehr gezogen“ worden, bevor sie zurückgeholt wurde, nachdem Ye Unzufriedenheit mit einer computergenerierten Darstellung einer Rutsche geäußert hatte, die er vom dritten Stock in einen Pool darunter führen lassen wollte. An einem Punkt, so Saxon, habe Ye sich vorgestellt, der Pool könne Strom erzeugen. Die Geschworenen sahen auch 3-D-Renderings mit Räumen, die mit eiförmigen, von eigenständigen Systemen betriebenen Geräten ausgestattet waren und die Ye Saxon geschickt hatte.

Saxon, ursprünglich aus New Jersey, reichte die Arbeitsrechtsklage erstmals 2023 ein und machte darin Verstöße gegen das Arbeitsrecht sowie Vergeltungsmaßnahmen geltend. Zambrano sagte den Geschworenen, Saxon sei entlassen worden, nachdem er Bedenken geäußert hatte, dass drei große Generatoren, die nach der Entfernung der Hauselektrik installiert worden waren, ein tödliches Kohlenmonoxid-Vergiftungsrisiko darstellten.

„Er sagt: ‚Wenn du nicht tust, was ich dir sage, bist du ein Clinton. Du bist ein Kardashian. Du bist ein Feind … Du wirst mich nur noch im Fernsehen sehen’“, hatte Saxon zuvor dem ROLLING STONE erzählt. „Ich sagte: ‚Ich schaue kein Fernsehen‘, und er sagte: ‚Hau ab.‘ Und das war’s.“

Milo Yiannopoulos, ein Sprecher von Ye, saß am Mittwoch erneut am Tisch der Verteidigung, nachdem er bereits der Jury-Auswahl beigewohnt hatte. Die zwölfköpfige Jury kann nur dann ein Urteil fällen, wenn mindestens neun Geschworene zustimmen.

Der Fall ist der erste, der unter einer Welle von Zivilklagen früherer Mitarbeiter aus den vergangenen Jahren zur Verhandlung kommt. Ye war nach antisemitischen Äußerungen im Jahr 2022 mit mehr als einem Dutzend Klagen konfrontiert und hatte sich mehrfach öffentlich entschuldigt. Im vergangenen Monat entschuldigte er sich in einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ und führte sein Verhalten auf eine bipolare Störung und frühere Kopfverletzungen zurück.