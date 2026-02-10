Kanye West live 2026: Alle Infos zu Tickets, Terminen und Skandalen

Einst sang Kanye West von den „N***as“ in Paris, nun heißt es bald: „N***as“ in Arnehm. In der niederländische Hauptstadt der Provinz Gelderland will der Rapper sein erstes Konzert in Europa seit Jahren geben – sein erstes seit 2014, um genau zu sein. Am 06. Juni tritt er, sofern er nicht vorher durchdreht, im GelreDome auf. Etwas mehr als einen Monat später, am 18. Juli, bereist West Italien und gastiert in Reggio nell’Emilia. Dies sind bislang die einzigen beiden bestätigten Europa-Konzerte des Musikers.

Ob es vorher zu Demonstrationen gegen ihn kommen wird? Ye gibt sich neuerdings reumütig.

Wir berichteten zuvor:

Kanye West: Eine komplette Zeitungsseite voller Reue

Ye, der Künstler, der früher als Kanye West bekannt war, hat sich in einer ganzseitigen Anzeige im „Wall Street Journal“ für seine jahrelangen antisemitischen und anderen umstrittenen Äußerungen entschuldigt.

In der ausführlichen Erklärung mit dem Titel „An jene, die ich verletzt habe“ (bezahlt von Yeezy) verbindet West seine Entschuldigung mit einer Schilderung seines Kampfes mit einer bipolaren Störung. Er erklärt, dass er erst 2023 korrekt diagnostiziert worden sei, und bringt seine psychischen Probleme mit nicht diagnostizierten und nicht untersuchten Kopfverletzungen in Verbindung, die er möglicherweise bei dem Autounfall von 2002 erlitten habe, bei dem sein Kiefer zertrümmert wurde – ein Ereignis, das auch seinen ersten Solo-Hit „Through the Wire“ inspirierte.

„Ich habe den Bezug zur Realität verloren. Je länger ich das Problem ignorierte, desto schlimmer wurde es“, schrieb West über seine jüngsten manischen Episoden. „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue. Einige der Menschen, die ich am meisten liebe, habe ich am schlechtesten behandelt. Ihr musstet Angst, Verwirrung, Demütigung und die Erschöpfung ertragen, jemanden zu lieben, der zeitweise nicht wiederzuerkennen war. Rückblickend habe ich mich von meinem wahren Selbst entfernt.“

Beschreibung manischer Episoden

West beschrieb weiter, wie es sich anfühlt, sich in einer manischen Episode zu befinden: „Man denkt nicht, dass man krank ist“, und es fühlt sich an, als würden „alle anderen überreagieren. Man hat das Gefühl, die Welt klarer zu sehen als je zuvor, obwohl man in Wahrheit völlig den Halt verliert. Sobald Menschen einen als ‚verrückt‘ abstempeln, fühlt man sich, als könne man nichts Sinnvolles mehr zur Welt beitragen.“

Er ergänzte: „Das Beängstigendste an dieser Störung ist, wie überzeugend sie ist, wenn sie einem einredet: Du brauchst keine Hilfe. Sie macht dich blind, aber überzeugt dich zugleich davon, Einsicht zu besitzen. Man fühlt sich mächtig, sicher und unaufhaltsam.“

West räumte anschließend ein, dass er sich in diesem „zersplitterten Zustand zu dem zerstörerischsten Symbol hingezogen fühlte, das ich finden konnte – dem Hakenkreuz – und sogar T-Shirts damit verkauft habe“. (West begann im vergangenen Februar, Merchandise mit Hakenkreuzen über seine Website zu verkaufen; wenige Monate später veröffentlichte er zudem einen Song mit dem Titel „Heil Hitler“. Bereits zuvor hatte es öffentliche Vorfälle gegeben, bei denen er Hitler lobte und Nazi-Symbolik propagierte, begleitet von zahlreichen antisemitischen Ausfällen. Rolling Stone berichtete außerdem, dass Wests Faszination für Hitler und die Nazis mehrere Jahrzehnte zurückreiche.)

Entschuldigung und Einordnung

In seiner Entschuldigung schrieb West weiter: „Einer der schwierigen Aspekte einer bipolaren Störung vom Typ 1 sind die losgelösten Momente – viele davon kann ich mich bis heute nicht erinnern –, die zu schlechtem Urteilsvermögen und rücksichtlosem Verhalten führen, das sich oft wie eine außerkörperliche Erfahrung anfühlt. Ich bereue meine Handlungen in diesem Zustand zutiefst und schäme mich dafür. Ich verpflichte mich zu Verantwortung, Behandlung und echter Veränderung. Das entschuldigt mein Verhalten jedoch nicht. Ich bin kein Nazi und kein Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen.“

West entschuldigte sich außerdem bei der schwarzen Community, die ihn nach eigenen Worten „durch alle Höhen und Tiefen und die dunkelsten Zeiten getragen“ habe. „Die schwarze Community ist ohne Zweifel das Fundament dessen, wer ich bin. Es tut mir unendlich leid, euch enttäuscht zu haben. Ich liebe uns.“

Weitere persönliche Einblicke

Laut West habe die viermonatige „manische Episode mit psychotischem, paranoidem und impulsivem Verhalten“, die er Anfang des vergangenen Jahres durchlebte, beinahe „mein Leben zerstört“. Er deutete sogar suizidale Gedanken an, als er schrieb: „Als die Situation zunehmend untragbar wurde, gab es Zeiten, in denen ich nicht mehr hier sein wollte.“ Er schrieb, seine Ehefrau Bianca Censori habe ihn schließlich dazu ermutigt, Hilfe zu suchen, nachdem er vor einigen Monaten seinen „Tiefpunkt“ erreicht habe.

West erklärte, er suche derzeit nach einem „neuen Gleichgewicht und einem neuen Zentrum durch ein wirksames Zusammenspiel aus Medikamenten, Therapie, Bewegung und einem sauberen Lebensstil“. Zudem habe er Trost in Reddit-Foren gefunden, in denen Menschen ihre eigenen Erfahrungen mit „ähnlichen manischen oder depressiven Episoden“ teilen. „Ich habe ihre Geschichten gelesen und erkannt, dass ich nicht allein bin“, schrieb West.

Zum Abschluss seiner Entschuldigung erklärte West, er habe eine „dringend benötigte Klarheit“ gefunden und richte seine „Energie nun auf positive, sinnvolle Kunst: Musik, Kleidung, Design und andere neue Ideen, um der Welt zu helfen“. Er schloss mit den Worten: „Ich bitte nicht um Mitleid oder einen Freifahrtschein, auch wenn ich hoffe, mir eure Vergebung verdienen zu können. Ich schreibe heute lediglich, um um eure Geduld und euer Verständnis zu bitten, während ich versuche, meinen Weg nach Hause zu finden.“

Frühere Entschuldigungen

Es ist nicht das erste Mal, dass West sich für sein Verhalten und seine beleidigenden Aussagen entschuldigt. Im Dezember 2023 veröffentlichte er nach mehreren Jahren antisemitischer Kommentare eine auf Hebräisch verfasste Erklärung auf Instagram, in der es hieß: „Ich entschuldige mich aufrichtig bei der jüdischen Gemeinschaft für alle unbeabsichtigten Ausbrüche, die durch meine Worte oder Taten verursacht wurden. Es war nicht meine Absicht zu verletzen oder herabzuwürdigen, und ich bedaure zutiefst jeden Schmerz, den ich verursacht haben könnte.“