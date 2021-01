„Das sind Terroristen“: Paul Stanley über die Ausschreitungen in den USA

Anhänger des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump stürmten am Mittwoch, dem 6. Januar 2021, das US-Kapitol. Wie mehrere Medien berichteten, kam es dabei zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei. Außerdem sollen Schüsse abgefeuert worden sein, eine Frau sei verletzt worden. Trump-Anhänger besetzten Büroräume und Säle. Die Nationalgarde ist im Einsatz, um den Sitz des Kongresses in Washington zu schützen.

Eine zu erwartende Vielzahl von Reaktionen aus der Musikwelt stehen in der Nacht auf Donnerstag noch aus, bislang zeigte sich KISS-Sänger Paul Stanley über die Ausschreitungen empört.

„Das sind TERRORISTEN. Dies ist ein bewaffneter Aufstand. Die Flammen wurden heute angefacht & im Laufe der Zeit durch den Präsidenten & spezifische Senatoren, denen es jetzt NICHT erlaubt werden darf, Abstand davon zu nehmen oder denunzieren, was sie direkt verursacht haben“, schreibt Stanley auf Twitter. „Ihr kennt ihre Namen. DIES ist das Ergebnis ihrer Täuschung. Schande.“

These are TERRORISTS. This is armed insurrection. The flames were fanned today & over time by the president & specific senators who CANNOT be allowed now to distance from or denounce what they have directly caused. Know their names. THIS is the result of their deception. Shame. pic.twitter.com/nDJhvV3b1c

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) January 6, 2021