Karl-May-Star Ralf Wolter ist tot.

Der vor allem aus den „Winnetou“-Filmen um den Stoff von Karl May bekannte Schauspieler Ralf Wolter ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau der Agentur dpa. Wolter war als Sam Hawkens zum Beispiel in „Der Schatz im Silbersee“ (1962) zu sehen.

Nach dem „Schatz im Silbersee“ übernahm Wolter die Rolle von Winnetous und Old Shatterhands Begleiter Hawkens noch in fünf weiteren Filmen, darunter „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ (1966). Auch in der als deutsch-französische Koproduktion entstandenen, von den Filmen unabhängigen Serie „Mein Freund Winnetou“ (1980) spielte er mit.

Wolter wurde 1926 in Berlin geboren und besuchte die dortige Schauspielakademie. Seine Laufbahn begann er am Theater, zum Film kam er in den 1950ern mit Titeln wie der Komödie „Die Frauen des Herrn S.“ und „Die Beine von Dolores“. Sam Hawkens war nicht seine einzige Rolle aus der Welt von Karl May: In Verfilmungen von Mays im Osmanischen Reich spielenden Abenteuerromanen spielte er die Rolle des Hadschi Halef Omar, so zum Beispiel in „Der Schut“ (1964) oder „Durchs Wilde Kurdistan“ (1965). Später war er etwa in Krimiserien wie „Tatort“ oder „Der Alte“ zu sehen.