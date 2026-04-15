Katy Perry unter polizeilichem Ermittlungsdruck wegen Ruby Roses Vorwürfen sexueller Nötigung

Die australische Polizei ermittelt gegen Katy Perry wegen des Vorwurfs, sie habe die Schauspielerin Ruby Rose im Jahr 2010 in einem Melbourner Nachtclub sexuell genötigt – das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber ROLLING STONE.

„Ermittler des Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team (SOCIT) untersuchen einen historischen Sexualangriff, der sich 2010 in Melbourne ereignet haben soll“, erklärte ein Sprecher der Victoria Police am Mittwoch in einer Stellungnahme. „Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall in einem konzessionierten Betrieb in Melbournes Innenstadt. Da die Ermittlungen noch andauern, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen, weitere Angaben zu machen.“

Perrys Sprecherin reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE, doch die Sängerin hatte Roses Anschuldigungen bereits früher in dieser Woche zurückgewiesen. „Die Behauptungen, die Ruby Rose über Katy Perry in den sozialen Medien verbreitet, sind nicht nur durch und durch falsch – sie sind gefährliche, unverantwortliche Lügen“, hatte eine Sprecherin Perrys ROLLING STONE am Montag mitgeteilt.

Roses Vorwürfe im Detail

Rose hatte die Anschuldigungen am Sonntag erhoben und auf Threads gepostet, die Sängerin von „California Girls“ habe ihr „die Unterwäsche zur Seite gezogen und ihr widerliches Geschlechtsteil in mein Gesicht gerieben“, während sie im Spice Market feierten – einem inzwischen geschlossenen, damals beliebten Club in der Melbourner Innenstadt.

Rose – die Australierin ist – erklärte, sie habe Schritte unternommen, um eine Anzeige zu erstatten, und lieferte am Dienstag ein Update. „Ab heute Nachmittag habe ich alle meine Berichte abgeschlossen. Das bedeutet, dass ich nicht mehr öffentlich über diese Fälle oder die betreffenden Personen kommentieren, reposten oder sprechen kann“, schrieb sie.

Sie fügte hinzu: „Das ist eine Standardanfrage der Polizei und in vielerlei Hinsicht eine echte Erleichterung. Ich kann jetzt mit dem Heilungsprozess beginnen.“ (Eine Sprecherin für Rose reagierte zunächst ebenfalls nicht auf eine Anfrage von ROLLING STONE.)

Mehr als ein Jahrzehnt geschwiegen

In ihren Social-Media-Posts nannte Rose kein genaues Datum des mutmaßlichen Übergriffs, räumte aber ein, dass er vor mehr als einem Jahrzehnt stattgefunden habe. Berichten australischer Medien zufolge verbrachten Perry und Rose im August 2010 gemeinsam Zeit in Melbourne und besuchten dabei den damals angesagten Spice Market. Rose gab an, sie besitze Fotos als Beleg und der Vorfall sei von zahlreichen Personen beobachtet worden.

Die Schauspielerin erklärte, sie habe das volle Ausmaß ihrer Erfahrung unter anderem deshalb nicht öffentlich gemacht, weil Perry Empfehlungsschreiben für sie verfasst habe, die ihr bei der Beantragung eines US-Visums geholfen hätten. 2013 spielte Rose in der Netflix-Erfolgsserie „Orange Is the New Black“ mit. „Ich habe die Geschichte zwar öffentlich erzählt, sie aber als ‚lustige kleine Betrunkenengeschichte‘ verharmlost, weil ich nicht wusste, wie ich damit sonst umgehen sollte“, sagte Rose. „Später erklärte sie sich bereit, mir bei meinem US-Visum zu helfen. Also habe ich es für mich behalten.“

„Ich war erst Anfang zwanzig“, fügte Rose hinzu. „Jetzt bin ich 40. Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert, das öffentlich zu sagen. Auch wenn ich so dankbar bin, lange genug gelebt zu haben, um meine Stimme zu finden – es zeigt, welch tiefen Eindruck Trauma und sexuelle Gewalt hinterlassen. Danke, dass ihr mich seht.“