Katy Perry, Future, Lisa, Tyla headlinen die Eröffnungsfeier der US-WM

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Megastars für die Eröffnungsfeier des ersten WM-Spiels in den Vereinigten Staaten stehen fest. Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla headlinen die Feierlichkeiten am 12. Juni im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. Die USA treffen im Eröffnungsspiel des Turniers auf Paraguay.

Eröffnungsfeiern finden außerdem in Mexiko und Toronto statt – am 11. und 12. Juni. Es ist das erste Mal, dass die FIFA für ein einziges Turnier mehrere Eröffnungszeremonien in verschiedenen Ländern ausrichtet. In Kanada werden Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatei, Sanjoy, Vegedream und William Prince auf der Bühne stehen, um das Eröffnungsspiel gegen Bosnien und Herzegowina im Torontoer BMO Field zu feiern.

Die Eröffnungsfeier in Mexiko wiederum umfasst J Balvin, Tyla, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Alejandro Fernández, Belinda und Danny Ocean – vor dem Turnierauftakt am 11. Juni zwischen Mexiko und Südafrika im Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt.

FIFA-Präsident lobt Vielfalt

„Diese Eröffnungsfeier in Los Angeles steht für das außergewöhnliche Ausmaß dessen, was die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sein wird“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Statement. „Das Lineup der Künstlerinnen und Künstler spiegelt die kulturelle Vielfalt der Vereinigten Staaten und die Lebendigkeit ihrer vielen Diasporas wider – es unterstreicht den reichen Einfluss des Landes auf Musik, Entertainment und Popkultur und zeigt zugleich, welche Kraft Musik hat, Menschen im ganzen Land zusammenzubringen.“

Weitere Künstlerinnen und Künstler sollen noch bekanntgegeben werden. Zu den Austragungsorten in den USA gehören Atlanta, Los Angeles und New York/New Jersey. Die Zeremonien beginnen jeweils 90 Minuten vor dem Anpfiff.