Katy Perry ist 2025 wieder live in Deutschland zu sehen

Katy Perry geht 2025 auf „The Lifetimes Tour“ – auch mit Konzerten in Deutschland. Im Oktober nächstes Jahr ist der Popstar in Köln und Berlin live zu erleben.

Vom Christen-Pop zu „I Kissed a Girl“

Über 70 Millionen verkaufte Alben, dutzende Platinauszeichnungen und mehr als 115 Milliarden Streams – Katy Perrys Karriere ist eine Erfolgsgeschichte. Doch zunächst startete die US-Sängerin ziemlich brav: Auf ihrem ersten Album, damals noch als Katy Hudson, machte sie gar noch christliche Popmusik.

Der Durchbruch gelang ihr 2008 mit dem nicht mehr so lammfrommen Hit „I Kissed a Girl“, der in zahlreichen Ländern die Chartsspitze erreichte. Es folgten mehrere Nummer-eins-Alben, darunter „One of the Boys“ und „Teenage Dream“. Letzteres brachte ihr einen besonderen Rekord ein: Sie war nach Michael Jackson erst die Zweite, die fünf Singles eines einzigen Albums an die Spitze der US-Charts bringen konnte.

Mit Tracks wie „Woman’s World“ oder „I’m His, He’s Mine“ mit Rapper Doechii läutete die 40-Jährige im September ihr neues Album „143“ ein – der SMS-Zahlencode für „I Love You“. Mit ihrer neuen Musik ist sie nun auf Welttournee, mit zwei Terminen in Deutschland.

Katy Perry: „The Lifetimes Tour“ 2025

21.10.2025 – Berlin – Uber Arena

23.10.2025 – Köln – LANXESS Arena

Tickets sind ab 13. Dezember ab 10 Uhr für 65,00€ – 175,00€ zzgl. Gebühren hier erhältlich.

Holpriger Release von „143“

Die Sängerin war im Zuge der Veröffentlichung ihres neues Albums mehrfach in die Kritik geraten. So polarisierte das Musikvideo zu „Woman’s World“ besonders mit übersexualisierten Darstellungen und Stereotypen. Obwohl die 39-Jährige erklärte, das Video sei satirisch gemeint, überzeugte diese Erklärung viele nicht. In rechtliche Schwierigkeiten geriet Perry, nachdem bekannt wurde, dass ihr Musikvideo zur Single „Lifetimes“ ohne die erforderliche Drehgenehmigung in einem Naturschutzgebiet auf den Balearen gedreht wurde. Die spanischen Behörden leiteten daraufhin Ermittlungen gegen Katy Perry und ihr Team ein.