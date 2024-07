In den letzten zwei Wochen gab es viele einmalige historische Ereignisse, aber das wohl bedeutendste ist die Veröffentlichung von Katy Perrys „Woman World“, ihrem urkomisch katastrophalen Versuch einer Comeback-Single. Dank des hirntoten Textes („sexy, confident/ so intelligent“), des KI-ähnlichen Refrains und Perrys verblüffender Entscheidung, einen „feministischen“ Song mit Leuten wie Dr. Luke aufzunehmen, löste der Song nahezu universellen Spott aus und floppte auf der Stelle.

„Woman’s World“ wirft viele schwer zu beantwortende Fragen auf. Perry hat gesagt, dass das Video satirisch gemeint ist – aber ist der Song selbst auch irgendwie so gemeint? Und wenn ja, was genau ist der Witz? Fanden Perry und ihre Produzenten und Texter den Song gut? Und wenn ja, warum? Und was genau hat Perry gedacht, wie die Welt auf einen Girl-Power-Song reagieren würde, der wiederum von Dr. Luke produziert wurde?

In der neuen Folge unseres „Rolling Stone Music Now“-Podcasts gehen wir mit Brittany Spanos und Andy Greene an der Seite von Moderator Brian Hiatt der Frage nach, was genau „Woman’s World“ so schlecht macht und was es für die Karriere von Katy Perry bedeuten könnte. Um die ganze Folge zu hören, gehen Sie zum Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, hören Sie auf Apple Podcasts oder Spotify, oder drücken Sie einfach hier auf Play.

Es ist unmöglich, das wahre Ausmaß der Schrecklichkeit des Songs zu beurteilen, ohne einen Blick auf andere unglückliche Versuche musikalischer Comebacks zu werfen, von der Zeit, als die Beach Boys einen Discosong machten, über die seltsamen Versuche von Cher und David Bowie, sich in No-Name-Bands (Black Rose bzw. Tin Machine) zu verstecken, bis hin zu Guns N‘ Roses‘ Nine-Inch-Nails-artigem „Oh My God“ – der ersten Veröffentlichung der Band in der Zeit, als Axl Rose das einzige Originalmitglied war. Ganz zu schweigen von M.C. Hammers „Pumps and a Bump“ und Robin Thickes abstoßendem Anti-Klassiker „Get Her Back“ aus dem erbärmlichen Konzeptalbum „Paula“, das Greene als „eines der fehlgeleitetsten Dinge, die je auf dem Planeten Erde passiert sind“ bezeichnet.