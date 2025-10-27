Radiohead brechen Schweigen über ihre laaaaaange Tour-Pause

Radiohead haben zum ersten Mal über ihre bevorstehende Europatournee gesprochen und erklärt, warum sie eine fast zehnjährige Pause einlegen mussten.

„Ich glaube, wir sind ein bisschen aus der Bahn geraten, also mussten wir aufhören“, sagte Thom Yorke der britischen „Times“ über die Stimmung in der Band am Ende ihrer Tournee zur Unterstützung des 2016 erschienenen Albums „A Moon Shaped Pool“. „Es gab viele Faktoren. Die Konzerte waren großartig, aber es war so, als müssten wir jetzt innehalten, bevor wir von dieser Klippe stürzen.“

„Und ich musste sowieso aufhören“, fügte Yorke hinzu. „Weil ich mir nicht wirklich Zeit zum Trauern genommen hatte.“ Gemeint ist der Tod von Rachel Owen, seiner ehemaligen Partnerin und Mutter seiner Kinder, die 2016 an Krebs verstorben war. „[Meine Trauer] kam auf eine Weise zum Ausdruck, die mich denken ließ: Ich muss da jetzt etwas machen.“

„Musik kann ein Weg sein, um einen Sinn in den Dingen zu finden, und die Vorstellung, damit aufzuhören, auch wenn es sinnvoll ist, weil es dir nicht gut geht? Selbst an meinem Tiefpunkt? Das konnte ich nicht“, sagte Yorke über das Touren zu dieser Zeit. „Ich brauchte etwas, an dem ich mich festhalten kann. Aber es gab Momente in meinem Leben, in denen ich Trost in der Musik gesucht und Klavier gespielt habe, aber es tut buchstäblich weh. Körperlich. Die Musik tut weh, weil man ein Trauma durchlebt.“

Radiohead fühlten sich unverbunden auf ihrer letzten Tour

Gitarrist Ed O’Brien fügte hinzu, dass er am Ende der „A Moon Shaped Pool“-Tournee „Radiohead praktisch hinter sich gelassen“ hatte. „Die letzte Runde war nicht toll. Ich habe die Konzerte genossen, aber den Rest gehasst. Wir fühlten uns unverbunden, verdammt erschöpft. Das kommt vor. Das war unser ganzes Leben – was gibt es sonst noch? Sehen Sie, Erfolg hat eine seltsame Wirkung auf Menschen – ich wollte einfach nicht mehr. Und das habe ich den anderen auch gesagt“, so O’Brien.

„Ich habe eine sehr lange dunkle Nacht der Seele durchlebt. Ich hatte eine tiefe Depression. 2021 habe ich den Tiefpunkt erreicht. Und eines der schönen Dinge, die dabei herauskamen, war die Erkenntnis, wie sehr ich diese Jungs liebe. Ich habe sie kennengelernt, als ich 17 war, und ich kann mir nicht vorstellen, das noch einmal zu machen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir doch einige großartige Songs haben.“