2018 wurde Katy Perry vorgeworfen, durch „sexuelles Fehlverhalten“, also sexuelle Belästigung, aufgefallen zu sein. Jetzt äußerte sich die Musikerin in einem Interview mit dem britischen „Guardian“ zu den Vorwürfen, die das Model Josh Kloss damals gegen sie erhob. Kloss spielte 2010 mit Katy Perry in ihrem Musikvideo der Single „Teenage Dream“ mit.

Kloss behauptete damals, dass Katy Perry ohne seine Erlaubnis auf einer Party an seiner Unterwäsche gezogen habe und ihre Genitalien gegenüber den Menschen entblößte, die an jenem Abend in ihrer Nähe standen. Das Model schrieb: „Sie zog meinen Adidas-Hose und meine Unterwäsche so weit wie möglich herunter, um ein paar ihrer Freunde und die Menge um uns herum meinen Penis zu zeigen. Können Sie sich vorstellen, wie erbärmlich und verlegen ich mich fühlte?“

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/98WtmW-lfeE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Josh Kloss‘ Anschuldigen folgten auf die der georgischen Fernsehmoderatorin Tina Kandelaki. Sie behauptete, von Perry auf einer Party belästigt worden zu sein. Die Sängerin soll sie im Rausch unangemessen berührt und versucht haben sie zu küssen. Jetzt hat sich Katy Perry zum ersten Mal zu den Vorwürfen geäußert. In dem Interview sagte sie: „Ich denke, wir leben in einer Welt, in der jeder etwas sagen kann.“

Auf die Frage, ob die Anschuldigungen frei erfunden wären antwortete Perry: „Ich kommentiere nicht alle Dinge, die über mich gesagt werden, denn wenn ich diesen Drachen jage, geht es darum, mein ganzes Leben lang um Wahrheit zu kämpfen.“ Und das würde, wie die Sängerin glaubt, von der Me-Too-Bewegung ablenken, die sich für Missbrauchsopfer einsetzt.