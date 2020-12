„80’s Ladies“: Country-Sängerin K.T. Oslin ist tot

Kay Toinette Oslin war Mitte 40, als sie als Country-Sängerin K. T. Oslin durchstartete. Ihre Alben „80’s Ladies“ und „This Woman“ verkauften sich je mehr als eine Million Mal. Nun fand die US-Amerikanerin in einem Vorort von Nashville, Tennessee ihre letzte Ruhe. Sie wurde 78 Jahre alt.

„K.T. Oslin hatte eine der gefühlvollsten Stimmen in der Country-Musik und war ein starker Einfluss für Frauen“, sagte Sarah Trahern, CEO der Country Music Association (CMA). Trahern habe Glück gehabt mit K.T. in den späten Neunzigerjahren bei einer Reihe von Fernsehsendungen zusammenzuarbeiten. „Sie war immer freundlich zu den Crews und aufstrebenden Talenten, die neben ihr auftraten. Sie hatte wirklich eine der besten Stimmen in der Geschichte unseres Formats.“

Oslins Empowerment-Hymne „80’s Ladies“ erzählt die Geschichte dreier Mädchen und wie sie zu erfolgreichen Frauen wurden. Mit dem Song gewann sie 1987 einen Grammy. Im Jahr darauf kamen zwei weitere für „Hold Me“ dazu.

K. T. Oslin mochte nicht jede Form von Country

Dabei sei Country-Musik nicht unbedingt ihr Lieblingsgenre gewesen, wie sie 1990 in einem Interview mit Associated Press offenbarte: „Ich mag den alten, harten, geradlinigen Stil der Country-Musik nicht. Ich mag einiges davon, aber auf Dauer nicht.“

Kay Toinette Oslin wurde in Crossett, Arkansas, geboren, verbrachte aber die meiste Zeit ihrer Kindheit und Jugend in Mobile, Alabama, sowie in Houston, Texas. Schließlich ging sie nach New York, wo sie in Theaterproduktionen auftrat und später als Backgroundsängerin in Studios arbeitete. 1986 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag.