Als Keith Richards fast von Fans erdrosselt wurde

Der ehemalige Rolling-Stones-Bassist Bill Wyman erinnert sich in einem aktuellen Interview an einen Moment, in dem es seinem Bandkollegen Keith Richards beinahe an den Kragen gegangen wäre – im wahrsten Sinne des Wortes.

Nicht nur die Beatles hatten hysterische Fans. Auch die Rolling Stones hatten besonders in jungen Jahren mit aufdringlichen Anhängerinnen und Anhängern zu kämpfen. An eine besondere Situation erinnerte sich Wyman nun im Interview mit dem Magazin „Classic Rock“ – und diese war besonders für Stones-Gitarrenlegende Keith Richards durchaus besorgniserregend.

Bill Wyman: „Einmal, kurz vor Los Angeles“

„Einmal, kurz vor Los Angeles, verließen wir das Stadion, nachdem wir vor fünftausend Leuten gespielt hatten. Der Fahrer der Limousine wählte die falsche Ausfahrt, und wir konnten nicht aussteigen. Schon bald war das Auto voller Jugendlicher: Sie kletterten auf den Kofferraum, das Dach, sie schlugen gegen die Fenster, und wir mussten uns auf den Boden legen und mit den Füßen das Dach hochhalten. Wir bekamen keine Luft mehr, weil wir einfach verschlungen wurden. Das war ziemlich erschreckend“, erinnert sich Wyman.

Keith Richards wurde gewürgt

Was folgte, war ein Polizeieinsatz – und ein Keith Richards, der mit allzu aufdringlichen Fans zu kämpfen hatte: „Dann kamen die Polizisten, schwangen ihre Knüppel und machten einen Weg zum Hubschrauber frei. Keith hatte einen Schal, den er immer trug, und einmal hielten einige der Mädchen ein Ende davon fest und andere das andere, dann begannen sie zu ziehen und ließen nicht mehr los. Sie hätten ihn fast erwürgt“, erzählt Wyman.

Anscheinend nahm die Band solche Geschehnisse aber trotz der durchaus bestehenden Gefahr mit Humor: „Es gab also diese Momente, in denen die Kleidung zerrissen wurde und große Teile der Haare ausgerissen wurden. Aber es war nicht beängstigend, furchterregend oder wirklich gefährlich. Am Ende musste man einfach darüber lachen.“