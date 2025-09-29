Kein Visum: Wütender Cat Stevens/ Yusuf sagt US-Tour ab

Yusuf/Cat Stevens hat seine geplante Nordamerika-Buchtour offiziell abgesagt. Grund sind anhaltende Verzögerungen bei der Visa-Erteilung.

Offizielles Statement von Yusuf

Bereits Anfang des Monats hatte der Singer-Songwriter Fans gewarnt, dass die Konzertreihe – als Begleitung zu seinen Memoiren „Cat on the Road to Findout“ – „in ernster Gefahr“ stehe. Der Auftakt war ursprünglich für den 2. Oktober in Philadelphia angesetzt, mit weiteren Stationen in Metropolen wie New York, Chicago und Los Angeles.

„Wir haben monatelang auf die Visa-Genehmigungen gewartet und so lange wie möglich durchgehalten“, erklärte Yusuf in einer Mitteilung. „Doch inzwischen lassen sich die nötigen Produktionslogistiken für meine Show nicht mehr rechtzeitig arrangieren. Ich bin wirklich enttäuscht – nicht zuletzt für meine Fans, die Tickets gekauft und Reisen geplant haben.“

Er fügte hinzu, dass ein Nachholen der Termine in Nordamerika weiterhin möglich sei, sofern die Visa zu einem späteren Zeitpunkt genehmigt würden. Dies könne allerdings noch dauern, da weitere internationale Tourneen anstehen. „Hoffentlich können die Fans irgendwann auf die Peace-Train-Route aufspringen“, so Yusuf. Die Verzögerungen beträfen jedoch nicht das Buch: „Der offensichtliche Vorteil ist – Bücher brauchen keine Visa!“

Veröffentlichung von „Cat on the Road to Findout“

Die Memoiren erschienen am 18. September in Großbritannien und folgen am 7. Oktober in Nordamerika. Unter dem Titel „Cat On The Road To Findout — An Evening Of Tales, Tunes, And Other Mysteries“ hätte die Tour neben Gesprächen über das Buch auch Live-Auftritte mit seinen bekanntesten Songs umfasst.