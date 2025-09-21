Yusuf/Cat Stevens erhält vielleicht kein US-Visum: Tournee gefährdet

Yusuf Islam, besser bekannt als Cat Stevens, hat seine Fans in den USA gewarnt, dass seine für Anfang Oktober geplante Tournee in „ernsthafter Gefahr“ sei. Grund sind massive Verzögerungen bei der Visa-Erteilung.

Tourstart unsicher

In einem auf Instagram veröffentlichten Statement hieß es, dass es „erhebliche Verzögerungen bei der Bearbeitung durch die US-Immigration“ gebe. Trotz „erschöpfender Bemühungen“ seien weder für Yusuf noch für seine Band bislang die notwendigen Auftrittsvisa ausgestellt worden.

„Wir haben etwas wirklich Besonderes für mein amerikanisches Publikum vorbereitet, aber das liegt nicht in unserer Hand“, erklärte der Sänger. Fans wurden gebeten, vorerst „alle Reisepläne zurückzuhalten, bis eine offizielle Bestätigung vorliegt“. Man arbeite mit Hochdruck mit den Behörden zusammen und werde Neuigkeiten sofort mitteilen, hieß es weiter.

Geplant war der Start am 2. Oktober in Philadelphia, das Tourende am 21. Oktober in Los Angeles. Offiziell steht die Konzertreihe weiterhin im Kalender.

Buchpräsentation und intime Songs

Die Tour läuft unter dem Titel „Cat On The Road To Findout – An Evening Of Tales, Tunes, And Other Mysteries“ und sollte sowohl Lesungen als auch reduzierte Akustikversionen seiner Songs umfassen. Anlass ist die Veröffentlichung seiner neuen Memoiren Cat on the Road to Findout, die am 7. Oktober in den USA erscheinen.

Bereits bei der Ankündigung im Mai hatte Yusuf gesagt: „Nachdem ich das ermüdend komplexe Labyrinth des materiellen Lebens durchschritten habe – mit all seinen Höhen von Reichtum, Anerkennung und künstlerischen Erfolgen –, glaube ich, dass ich einiges zu erzählen habe. Jetzt habe ich ein Buch geschrieben, das erklärt, was ich gelernt habe und welche Geschichten ich unterwegs erlebt habe. Das macht mich nicht zum Lehrer, eher zu einem möglichen Studienobjekt für jene, die auf allen Seiten des Lebens nach Glück suchen. Glaubt mir, Leute, es ist da draußen!“