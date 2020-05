Schock! Angelo Kelly verlässt die Kelly Family!

Das wird Sie auch interessieren





Angelo Kelly hat seinen Abschied von der Kelly Family bekannt gegeben. Die Familiengruppe, die in den 1990er Jahren zu den erfolgreichsten Pop-Bands des Landes zählte, hatte sich erst 2017 nach mehrjähriger Pause wieder vereint. Trotz des umfeierten Comebacks vor drei Jahren soll der 38-Jährige nun den Entschluss gefasst gaben, beruflich endgültig aus der Sippe auszusteigen.

In einem Interview mit der „Bild“ sagte Angelo: „Mir ist vor der letzten Tour bewusst geworden, dass das meine letzte Tour mit der Kelly Family sein wird. Ich steige aus. Ich habe nach dreieinhalb sehr tollen, aber auch sehr anstrengenden Jahren entschieden, jetzt einen Cut zu machen.“ Auch auf die Hintergründe seiner Entscheidung nahm Angelo Bezug und erklärte dabei, dass er im Laufe der Jahre an seine persönlichen Grenzen gestoßen sei. „Ich habe jetzt dreieinhalb Jahre geschuftet bis zum Gehtnichtmehr. Dieses Burn-out-Gefühl schleppe ich jetzt seit zwei Jahren mit mir herum. Irgendwann macht dich das kaputt.“ Von seinen Fans nahm der Sänger in einem emotionalen Post auf Instagram Abschied. In der Bildunterschrift zu diesem schrieb er: „Die Band verlasse ich, aber die Familie nie.“

The Show must go on

Die Tage der Kelly Family sollen wegen des Ausstiegs Angelos nicht gezählt sein. Wie Patricia Kelly bestätigte, würde die Band auf jeden Fall weitermachen und soll auch bereits ihre nächsten Schritte planen. Wie diese genau aussehen, ist allerdings noch unklar. „Wir möchten weitermachen. Wir planen das in Ruhe und werden uns rechtzeitig dazu melden“, so die Sängerin. Ob Angelos Austritt aus der Band auch das Ende seiner musikalischen Karriere bedeutet, ist ungewiss. Fest steht allerdings, dass Angelo von nun an mehr Zeit für sich und seine eigene Familie haben wird. Mit seiner Frau Kira hat der Sänger fünf Kinder im Alter von vier bis 18 Jahren.