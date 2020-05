TV-Tipp: „Durch die Nacht mit“ Christian „Flake“ Lorenz (Rammstein) und Joey Kelly auf arte

In Deutschland sind alle Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Corona-Krise abgesagt. Das wird wohl auch für die Konzerte von Till Lindemann und Co. gelten.

Die Bundesregierung hat im Zuge der Coronakrise beschlossen, dass hierzulande alle Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagt werden müssen. Noch ist nicht ganz klar, was das wirklich bedeutet. Die Bundesländer regeln in diesem Fall nach eigener Verantwortung, wie eine Großveranstaltung zu definieren ist. So schreibt etwa das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, dass ein Event den Charakter einer Großveranstaltung trage, wenn mindestens 100.000 Besucher erwartet werden, mehr als 5.000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind oder ein besonders erhöhtes Gefährdungspotenzial vorläge. Klar: Ein Konzert von Rammstein, zumal in einer der vielen Arenen in diesem Land, würde dazu gehören. Bisher…